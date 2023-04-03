華置（0127）大股東兼行政總裁陳凱韻（甘比）一向善心爆燈，去年11月係深水埗與非營利慈善機構愛・傳遞（love・express）合作開設社企餐廳「秀樺廚房」後，一直聘用多位自閉症員工，希望藉住餐廳運作，令他們投入社會。不過甘比發現「秀樺廚房」運作多月，許多人仍以為餐廳只是派飯、派物資，所以昨日特地約傳媒飯聚宣傳，更帶同細女劉秀兒（Josie）出席，希望大家多點幫襯餐廳的堂食或包場，令這些員工有多點臨場實習、培訓的機會。
不過甘比的大計又點止一步，原來自已故「舖王」鄧成波家族手上接手「秀樺廚房」的所在地鴨寮街86至88號後，據她透露，項目原為一幢25層酒店，全幢面積約17000呎，原有意改建成過小型渡性房屋單位協助有困難家庭，不過因疫情及其他原因，現時將改為青年宿舍「仲學舍」，料每個單位約為200呎左右，公司將會積極配合政府支持青年的政策，讓有需要的青年得到幫助，能無後顧之憂讀書，藉努力讀書改善生活及未來，更希望「仲學舍」最快在明年（2024）開幕，不過具體詳情尚有待確實。
「秀樺廚房」乃用甘比女兒劉秀樺（Josephine）的名字命名，今次「仲學舍」則用上兒子劉仲學（Joseph Junior）的名字。問到之後會否再添新搞作時，甘比笑言，Josie要求下次用她的名字搞個「秀兒廚房」，但暫時未諗好。不過在做好「秀樺廚房」，令更多人認識同幫襯「秀樺廚房」後，就想衝出深水埗，在觀塘或天水圍推展慈善項目。在現場，Josie亦非常乖巧幫手宣傳，親身沖泡了一杯泡沫朱古力予記者品嚐。
而愛・傳遞創會主席潘嘉麗( Kitty Poon )則大讚甘比女兒劉秀樺不驕縱，不時到訪餐廳，更在忙碌時主動走入廚房幫手。甘比則指，雖然昨日劉秀樺因上學無現身，不過近期將為餐廳畫壁畫。
此外，問到通關後華置旗下商場表現，甘比指旗下商場整體銷售額升達20%，人流更是回到疫情前，通關後內地旅客來港對生意有幫助，對後市感到樂觀。甘比更舉例指，女兒劉秀樺的年紀層較知潮流，早前便主動提議通關後邀請韓團「ITZY」來港到商場造勢，因為韓團非常流行。這次活動令商場逼爆，商場租戶非常開心，猶如「開演唱會」。之後公司旗下商場亦會因應消費券推出新一輪1000萬元的推廣活動。
其他報道
恒指收市升9點 5日累升841點 成交縮14% 北水流入增6.8倍