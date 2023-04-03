印力集團為萬科集團旗下商業發展平台，專注於提供面向大眾的優質商業地產項目和服務，截至去年年底，由印力營運管理的商業地產項目逾150個，遍布50多個內地城市，管理面積近1.3億平方呎，資產規模近1000億元人民幣。

是次合作備忘錄，由新世界旗下新世界發展科技及變革總監冼君行與印力集團首席技術官兼印嘉商用科技總經理陳俊佈簽署。據備忘錄內容，新世界旗下廣州新合創科技公司，將與印力旗下的印嘉商用科技（深圳）公司成立專責小組，就雙方商業地產科技的技術、人才及資產等方面，加強合作發展。

新世界和印力近年都致力發展PropTech，如新世界曾全港首創一站式區塊鏈置業平台，亦創立有區塊鏈支援的建築供應鏈融資平台，另外還有最新人工智能綠色能源優化方案等。印力則自2019年打造「摩嘉數碼」解決方案，為商業地產營運商提供覆蓋投資、建築、籌備到營運的一站式數碼解決方案，目前已為包括萬科在內的企業，服務逾200多個項目。因此雙方將整合及共同研發一站式地產科技方案，優先採用對方的產品和服務，為雙方的項目帶來增值，同時藉PropTech研究推動可持續發展。

冼君行表示，今次簽署合作備忘錄，加快開拓PropTech發展，亦可把研發的PropTech產品及服務，提供予集團以外企業使用，開拓全新市場，正是集團輕資產發展的重要一步。陳俊佈則指，當前，行業進入存量時代，經營性物業進入精細化運營的新階段，大數據、人工智能尤其近期備受矚目的 AIGC（人工智能生成內容）等新技術為行業帶來新挑戰、新的解題思路。他們和新世界簽定合作備忘錄，共同探索行業的科技應用。

其他報道

全日沽空金額188億 比率升至15% 盈富沽空金額最多

建行伙富衛開放API 保單最快即日生效

恒指收市升9點 5日累升841點 成交縮14% 北水流入增6.8倍

字節跳動去年收入增33% 至逾800億美元

貿易通：客戶報關業務回暖 已清空所有債券投資

中國網信辦對美晶片廠美光啟動網路安全審查

內地金融業反腐據報將持續深入推進

滬深三大指數全日高收 滬指升0.72% 成交破萬億人幣

《紐時》拒為認證標誌付費 馬斯克批報道毫無趣味

安踏「割席」：已終止和張繼科所有合作 股價現跌2.7%

高盛：內地連串政策使內地更具投資性

馬斯克母親結束為期兩週的中國之旅 稱感謝中國

中銀香港大灣區氣候轉型ETF推出 為首隻以ESG為主題及投資大灣區指數的ETF

渣打：恒指年內上望23000點 看好工業科技股

恒指半日跌120點 北水流入增1.7倍 連續第19日流入

花樣年：未能如期公布業績股份 繼續停牌

滬深三大指數半日高收 滬指升0.56%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日 見兩周低 隔夜息跌75點子

信宸資本據報考慮出售「淘大」醬油

易居企業一度飈71% 集團與阿里巴巴簽署債務重組支持協議

Tesla首季交付42.2萬部 多過市場預期

泰加保險：撤銷保監局接管上訴覆核申請