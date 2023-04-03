TVB企業發展主管及署理財務總裁李福來表示：「大正創投是香港享譽的本土公司，在香港的商業和金融市場上擁有豐富的經驗和深厚的人脈網絡。擁有廣泛媒體影響力的TVB期待與大正創投合作，期望與品牌擁有者和企業建立新的合作夥伴關係，將他們的故事帶給廣大的觀眾。」。

大正創投創辦人兼董事總經理陳惠仁表示：「TVB 是世界級的節目製作商以及在人才發展方面具有豐厚的經驗。隨著TVB在數碼時代重塑其多元化平台和渠道，我們看到巨大的機遇可加強TVB 與香港和區域商業社區之間的聯繫。我們很高興能成為 TVB 在這新時代發展的一份子。」

今次是TVB近年來首次與基金股東人士合作，足見TVB對「大正資本」的重視。另外，陳惠仁對今次與TVB合作再補充指：「近一、兩年已持續向TVB介紹不同品牌，深化合作，希望雙方未來能攜手創造更多機遇，讓TVB走出香港面向其他市場。」

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