此外，集團又表示，於過去數月公司積極推進擬議境外債務重組工作，並持續與各類債權人及其各自的顧問進行建設性對話，包括但不限於美元優先票據的持有人組成的債權人小組及由不同境外銀行組成的協調委員會，該等銀行合共持有世茂集團境外債務的重要部分，旨在穩定公司的局勢、緩解當前流動資金事宜及尋求實施一個能公平對待債權人並保障所有相關方利益的重組方案。

公司已將重組方案的草案發送予美元債債權人小組及協調委員會的顧問。各方正持續努力縮窄現時重組方案項下各項經濟條款的分歧。公司亦正在與協調委員會的若干成員及其顧問落實一份不具法律約束力的支持函，以表達他們對推進和實施擬議重組的支持，這將為進一步談判詳細的重組條款奠定良好的基礎。

財務方面，世茂指2021年審核工作、2022年中期業績審閱及2022年審核工作仍在進行中，將在切實可行情況下儘快刊發2021年經審核全年業績、2022年中期業績及2022年經審核全年業績，以及寄發其各自的年報及中期報告。

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