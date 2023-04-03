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匯控杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益

匯控（0005）舉行非正式股東會，管理層親身回應股東的質疑。對於提出呂宇健提出業務架構和固定派息的決議案，主席杜嘉祺指董事會需要考慮全體股東，而非少部分的利益，認為兩項議案不能做到。

杜嘉祺指，去年該行花費數個月時間進行深入分析，並找內部和外部人員進行審視，其他業務方案皆會破壞該行的價值，目前該行策略有效，可持續地改善他們的業務表現，推動該行價值和股息增加。

對於分拆亞洲業務，行政總裁祈耀年表示，該行大量企業銀行業務的收入，與跨境貿易和跨境活動相關，有近一半的全球收入與跨境業務能力有關，一旦跨境貿易能力中斷，會令相關收入大幅減少。「如果收入消失，你的利潤就會消失，因此你的股息也會消失。」

對於遷冊香港避免美國潛在的制裁，祈耀年指就算是將亞洲業務個全球分離，只要美國制裁一間金融機構就一定有影響，即使這間是香港註冊的銀行，所有股東都是香港股東，也和在英國註冊有同樣影響。他指該行已深入研究，從多個方面進行了分析，上述建議經不起推敲。

匯控收購矽谷銀行英國子公司，被質疑是應英國政府要求的任務，杜嘉祺則指，是匯控一方作出主動要求收購，而非英倫銀行。他又指分析師皆認同收購是難以拒絕的好交易，與董事局和管理層一致。該行在盡職審查，沒有發現業務有根本性問題，他們會繼續了解更多有關該業務。他指交易是絕佳的商業機會，「時間會作出證明。」

 

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