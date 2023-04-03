對於ESG市場的發展潛力，韓竹指，在國家實現「30．60」碳達峰、碳中和戰略下，在社會經濟轉型的過程中需要大量資金投入，多家研究機構推算至2060年國家在此方面的累計投資約介乎150萬億至300萬億元人民幣，而廣東省在「十四五」期間綠色基礎設施建設投資約1.9萬億元人民幣，香港特區政府亦計劃在未來15至20年內投放約2400億港元，以落實「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」四大減碳策略，因此認為綠色金融此商機可長線持續增長。

是次推出的ETF是本港市場首隻跟蹤以ESG為主題及投資大灣區指數的交易所買賣基金。中銀保誠資產管理行政總裁李銳良表示，截至今年3月15日該ETF所追蹤的指數其成分股數目為178隻，其中73%為本港掛牌股份，27%為於深圳掛牌股份，行業分佈方面，金融及非必需消費行業佔比較大，分別佔指數的24.3%及23.1%，而根據回溯測試（Back-testing）表現，去年該指數表現亦受環球經濟情況及疫情影響，去年跌幅約20%，與大市相若。中銀香港資產管理執行總裁沈華補充，從回溯測試亦可見，去年底中港股市反彈，該指數亦見回升，而大致來說，去年該指數表現與恒生科技指數走勢比較相近。

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