華置（0127）公布，旗下The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET 及灣仔電腦城（六大商場）由 2023 年 4 月 5 日起推出「消費狂賞曲」活動，送出總值超過1,000萬元的現金券。
凡使用電子貨幣，包括政府消費券計劃指定的六大支付平台——支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及 WeChat Pay HK，在六大商場及「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」（網上商店）消費，有機會獲得豐富獎賞。詳情請留意六大商場日後在 Facebook 的公布。
由 2023 年 4 月 5 日至 5 月 1 日，顧客以電子貨幣，在六大商場的指定商戶消費滿指定金額（見圖2），可獲贈商場購物現金券或美食現金券。是項獎賞先到先得，換完即止。
另外，網上商店將由 2023 年 4 月 5 日中午 12 時起再度公開發售六大商場的購物現金券。顧客購買500元購物現金券，即獲贈 100元購物現金券，多買多送，每人可以獲贈的購物現金券多達500 元。有關購物現金券將分階段發售及送出，先到先得，售完即止。
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