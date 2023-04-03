保監局指，泰加控股撤回覆核申請後，該行對保監局施加的該等決定的挑戰亦隨即告終，保監局就泰加保險所施加的指明決定，以及有關決定的法律依據維持有效。

保監局接管泰加，旨在保障保單持有人因泰加保險將其資金調離公司導致無力償債而可能受損的利益。保監局將繼續支持泰加清盤人展開的若干法律程序，以追討所遺失的款項，而香港汽車保險局和保險公司（僱員補償）無力償債管理局已介入向泰加保險的保單持有人支付保險賠償。保監局不會就任何有關泰加保險正進行中的調查作出評論。

翻查紀錄，去年4月已被接管的泰加保險，循民事控告前執董吳宇和多間關連公司，指吳宇等人透過欺騙計劃，挪用泰加保險存放在券商的1.54億美元。吳宇在上月14日復任泰加控股的主席兼非執董。

泰加控股早前公布，保監局一直有就覆核申請的開庭聆訊事宜及其他事宜與公司進行積極溝通及協商。鑑於雙方友好協商，公司同意撤銷該覆核申請，管理層認為此舉符合全體股東的利益，並有助於提升集團的整體形象。