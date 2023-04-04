moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

ISM製造業指數創近三年近低 抵消通脹憂慮 道指升327點創近個半月收市高

白宮淡化與沙特矛盾，透露OPEC+減產前曾與美國通氣，ISM製造業指數創近三年最低，若撇除疫情時期則為2009年以來新低，負面數據抵消了OPEC+意外減產重燃的通脹之憂。美債息下跌，美2年期10年期債息倒掛收窄，但美3個月10年期債息倒掛則創紀錄最闊，美股向上，道指納指連升4日，兼創近個半月收市高。

道瓊斯工業平均指數收漲327點，升幅0.99%，報33601點。標普500指數收漲15點，升幅0.37%，報4124點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.27%，報12189點。

聯合健康升4.57%，報494.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻142點，而Salesforce跌1.65%，報196.49元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報166.17元，升0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報104.36元，升0.6%，亞馬遜收市報102.41元，跌0.85%，Facebook收市報213.07元，升0.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報457點。德國DAX指數收跌0.31%，報15580點；法國CAC 40指數漲0.33%，報7345點；英國富時100指數收漲0.55%，報7673點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.94%，報7226點。

美國2年期債息屆乎3.9614厘(3月28日後最低)至4.1351厘，收報3.9634點，是3月24日後收市新低。連跌2日，累計跌0.1561點，對上一次連跌2日是3月23日。

美國10年期債息屆乎低見3.3983點(3月27日後最低)至3.5412厘。收報3.4114點，是3月24日後收市新低。連跌4日，累計跌0.1582點，對上一次連跌4日是2022年8月1日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎54.684基點至61.813基點(3月22日後最闊)，收報55.639基點，是3月29日後收市最窄，連續兩日收窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎127.488基點至144.618基點(創紀錄最闊)，收報138.468基點，創收市價計最闊。連續4日擴闊，累計20.635點，對上一次是3月8日。

道指曾升最多1.08%，高見33632.9點，是2月21日33699.69點後最高。收市報33601.15點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連升4日，累計升1206.9點，對上一次連升4日是3月6日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月6日。

標指曾升最多0.45%，高見4127.66點，是2月16日4136.54點後最高。收市報4124.51點，是2月15日後收市新高，當日報4147.6點。連升4日，累計升153.24點，對上一次連升4日是1月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月16日。

納指曾跌最多1.11%，是3月28日後最大跌幅，連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月16日。

 

其他報道

北水增持國美、商湯 減持南方恆生科技

金管局賣出9.05億美元 銀行體系總結餘跌至699.15億

 