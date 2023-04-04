道瓊斯工業平均指數收漲327點，升幅0.99%，報33601點。標普500指數收漲15點，升幅0.37%，報4124點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.27%，報12189點。

聯合健康升4.57%，報494.19美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻142點，而Salesforce跌1.65%，報196.49元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報166.17元，升0.77%，谷歌母公司Alphabet收市報104.36元，升0.6%，亞馬遜收市報102.41元，跌0.85%，Facebook收市報213.07元，升0.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.03%，報457點。德國DAX指數收跌0.31%，報15580點；法國CAC 40指數漲0.33%，報7345點；英國富時100指數收漲0.55%，報7673點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.94%，報7226點。

美國2年期債息屆乎3.9614厘(3月28日後最低)至4.1351厘，收報3.9634點，是3月24日後收市新低。連跌2日，累計跌0.1561點，對上一次連跌2日是3月23日。

美國10年期債息屆乎低見3.3983點(3月27日後最低)至3.5412厘。收報3.4114點，是3月24日後收市新低。連跌4日，累計跌0.1582點，對上一次連跌4日是2022年8月1日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎54.684基點至61.813基點(3月22日後最闊)，收報55.639基點，是3月29日後收市最窄，連續兩日收窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎127.488基點至144.618基點(創紀錄最闊)，收報138.468基點，創收市價計最闊。連續4日擴闊，累計20.635點，對上一次是3月8日。

道指曾升最多1.08%，高見33632.9點，是2月21日33699.69點後最高。收市報33601.15點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連升4日，累計升1206.9點，對上一次連升4日是3月6日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月6日。

標指曾升最多0.45%，高見4127.66點，是2月16日4136.54點後最高。收市報4124.51點，是2月15日後收市新高，當日報4147.6點。連升4日，累計升153.24點，對上一次連升4日是1月13日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月16日。

納指曾跌最多1.11%，是3月28日後最大跌幅，連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是3月16日。

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