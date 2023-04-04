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港股ADR跌32點 夜期高水53點 美期亞股個別發展

美股向上，港股ADR跌32點或0.16%，報20376點，即月恒指夜期升3點，報20462點，夜期高水53點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.07%，折合報387.91元；阿里巴巴（9988）跌2.06%，折合報96.52元；美團（3690）跌0.08%，折合報139.89元；匯控（0005）升0.54%，折合報54.49元；建行（0939）跌0.01%，折合報5.09元。

道期現升0.011%；標期現跌0.03%；納期現跌0.11%。日股現升0.06%，韓股現升0.65%，澳股現升0.11%。

VIX指數隔晚跌0.8%或0.15點，報18.55點。

紐油現升0.13%或0.1美元，報80.53美元；布油現升0.04%或0.03美元，報84.97美元；金價現跌0.04%或0.82美元，報1983.83美元；LME 銅期貨隔晚跌0.84%或76美元，報8917美元。美國10年期債息現升0.21%或0.0075厘，報3.4189厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，分別為AEON CREDIT（0900）及恒達集團控股（3616）

中銀香港（2388）去年綠色及可持續發展貸款增155%。

匯控（0005）杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益。

電視廣播（0511）與大正創投簽訂商業顧問協議，大正資本持有TVB，5%以下股權。匯豐銀行在TVB的經紀持倉跌破三成大關。

新世界（0017）與萬科旗下印力合作發展地產科技。

 

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