恒指今早低開44點或0.22%，報20364點，大市成交金額26億元；國指今早低開29點或0.43%，報6910點。恒生科技指數開市報4278點，跌0.55%。非必需消費品、通訊服務股推低恒指。全市上升股份比例為7.76%，下跌為4.95%，無升跌為87.27%。