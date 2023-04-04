恒指今早低開44點或0.22%，報20364點，大市成交金額26億元；國指今早低開29點或0.43%，報6910點。恒生科技指數開市報4278點，跌0.55%。非必需消費品、通訊服務股推低恒指。全市上升股份比例為7.76%，下跌為4.95%，無升跌為87.27%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、工行（1398）、中行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌38隻升，24隻下跌，14隻無升跌。網易（9999）升2.09%，報141.6元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌2.77%，報165元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，13隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報3.12元，升7.96%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報77.1元，跌5.11%。
恒指續高於10天線(20058.43點)及低於50天線(20567.06點)。科指續高於50天線(4233.82點)。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下AEON CREDIT（0900）無成交，報5.15元。恒達集團控股（3616）停牌。
中銀香港（2388）去年綠色及可持續發展貸款增155%。開市報24.65元，升0.41%。
匯控（0005）杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益。開市報54.2元，無升跌。
電視廣播（0511）與大正創投簽訂商業顧問協議，大正資本持有TVB，5%以下股權。匯豐銀行在TVB的經紀持倉跌破三成大關。開市報8.46元，升0.12%。
新世界（0017）與萬科旗下印力合作發展地產科技。開市報21元，跌0.71%。
破頂股包括，ＧＸ中國雲算（2826）創52周高，見68.6元，開市報68.6元，升0.18%。
異動股
上升異動股，包括，BHCC HOLDING（1552）開市報0.146元，升14.96%；盈滙企業控股（2195）開市報0.096元，升14.29%；鼎立資本（0356）開市報0.136元，升13.33%；百德國際（2668）開市報0.088元，升10%；商湯（0020）開市報3.12元，升7.96%；多牛科技（1961）開市報1.86元，升6.9%；萬馬控股（6928）開市報1.8元，升6.51%；富通科技（0465）開市報0.265元，升6.43%。
下跌異動股，包括，INTL GENIUS（0033）開市報2.39元，跌13.09%；中聯發展控股（0264）開市報0.63元，跌12.5%；新愛德集團（8412）開市報0.45元，跌8.16%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.61元，跌7.58%；金山雲（3896）開市報5.2元，跌7.47%；植華集團（1842）開市報0.35元，跌6.67%；裕承科金（0279）開市報0.1元，跌6.54%；寶尊電商（9991）開市報14.5元，跌6.33%。
ISM製造業指數創近三年近低 抵消通脹憂慮 道指升327點創近個半月收市高