MTR Lab與數碼港於去年6月訂立策略聯盟，「alfred24」是首個共同投資的項目。在是次投資支持下，alfred24 計劃於2025年之前倍增本地業務網絡至2,000多個取貨點，同時擴張其業務至大灣區，並至少進軍多一個東南亞國家市場。

未來alfred24將投資於可持續的創科方案，例如以電池和太陽能發電的藍牙儲物櫃，以提升科技及用戶體驗，並減少「最後一哩派送」中70%的碳排放量。

alfred24 聯合創辦人兼行政總裁 Christian Secci表示，「在傳統的電子商務物流中，每1,000次配送便會產生相當於17輛車的二氧化碳排放量，而在alfred24服務系統下碳排放將可減低至4輛車」。他續説：「有了我們自主研發的智能儲物櫃後，大眾最晚可在晚上8時前下單，最早於早上8時開始於沿途任何一個指定alfred24取貨點取件，因此不但舒緩了日間物流交通壓力，每1,000次配送中更可節省使用13輛運輸車」。

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