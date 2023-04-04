美息上升、美期下跌，港股假期前亦跟跌，歐期、亞股個別發展。息口敏感的科技股下跌，ATM拖低大市近百點，車股亦隨隔晚Tesla股價下跌。恒指今早低開44點，見全日高位，早段曾跌最多282點，午後大市跌幅收窄，日內高低位未有改變，全日維持高低波幅237點。大市成交微減0.8%，全市股份無升跌比例由上日的36.3%升至48.21%，而上升股份比例則由30.26%降至19.14%，下跌比例則由33.42%降至32.64%。北水連續20日淨流入，5個月最長。