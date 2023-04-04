美息上升、美期下跌，港股假期前亦跟跌，歐期、亞股個別發展。息口敏感的科技股下跌，ATM拖低大市近百點，車股亦隨隔晚Tesla股價下跌。恒指今早低開44點，見全日高位，早段曾跌最多282點，午後大市跌幅收窄，日內高低位未有改變，全日維持高低波幅237點。大市成交微減0.8%，全市股份無升跌比例由上日的36.3%升至48.21%，而上升股份比例則由30.26%降至19.14%，下跌比例則由33.42%降至32.64%。北水連續20日淨流入，5個月最長。
恒指收市跌134點或0.66%，報20274點，大市成交金額1193億元，較上日減少0.84%；國指跌64點或0.94%，報6875點。恒生科技指數收報4233點，跌1.61%。
藍籌股成交金額464.93億元，佔大市成交38.97%；科指成份股成交金額222.45億元，佔大市成交18.64%；國指成份股成交金額281.85億元，佔大市成交23.62%。
窩輪及牛熊證成交金額減少11.44%，至86.33億元，佔大市成交13.42%。牛熊證成交金額42.27億元，減少17.66%；窩輪成交金額44.06億元，減少4.53%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌30隻升，41隻下跌，5隻無升跌。中芯（0981）升4.25%，收報20.85元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌4.37%，收報58.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報3.15元，升9%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報75.05元，跌7.63%。
恒指下試10天線(20049.45點)見買盤。科指曾跌穿10天線(4203.91點)及50天線(4232.91點)，100天線(4132.01點)升穿250天線(4125.78點)。
北水南下合計淨流入6.51億元，較上日減少87.58%，連續第20日流入，累計流入585.79億元，對上一次連續20日淨流入是2022年11月2日。南水北上合計淨流出36.51億元人民幣，終止連續5日流入。
商湯（0020）據報下周一推AI相關產品 股價曾升逾17%。收報3.15元，升9%。
國泰航空（0293）旗下廉航品牌香港快運（HK Express）公布，4月開通新航點河內 推單程128元起優惠。收報7.85元，升1.55%。
港鐵（0066）與數碼港投資初創企業「alfred24」。收報38.35元，升0.66%。
快狗打車（2246）GoGoX推AI社區研習中心 為弱勢兒童提供學習AI課程。收報2.2元，跌2.65%。
Bossini（0592）委任李寧妹夫趙建國為主席 外娚女任執董。收報0.375元，無升跌。
AEON信貸財務（0900）全年多賺9% 派末期息0.22元。收報5.15元，無升跌。
中銀香港（2388）去年綠色及可持續發展貸款增155%。收報24.7元，升0.61%。
匯控（0005）杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益。收報54.65元，升0.83%。
電視廣播（0511）與大正創投簽訂商業顧問協議，大正資本持有TVB，5%以下股權。匯豐銀行在TVB的經紀持倉跌破三成大關。收報9.11元，升7.81%。
新世界（0017）與萬科旗下印力合作發展地產科技。收報21.25元，升0.47%。
破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見1.98元，收報1.5元，跌11.24%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.55元，收報1024.55元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見830.9元，收報830.9元，升0.01%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1061.55元，收報1061.55元，升0.03%；達勢（1405）創上市新高，見60.05元，收報56.5元，升2.54%；力盟科技（2405）創上市新高，見1.18元，收報1.01元，跌6.48%；IGG（0799）創52周高，見4.14元，收報4.02元，升0.75%；國藥控股（1099）創52周高，見24.3元，收報24.3元，升1.04%；陽光紙業（2002）創52周高，見2.53元，收報2.48元，升0.4%；INTL GENIUS（0033）創52周高，見2.95元，收報2.95元，升7.27%。
破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見21.55元，收報21.4元，升7%；華虹半導體（1347）創52周高，見37.7元，收報37元，升0.68%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，景瑞（1862）低見0.18元，收報0.185元，跌3.65%；三葉草生物（2197）低見1.52元，收報1.55元，跌6.06%；騰盛博藥（2137）低見3.98元，收報4.05元，跌3.8%；創勝集團醫藥（6628）低見5.82元，收報5.94元，升0.38%；普華和順（1358）低見0.475元，收報0.53元，跌7.02%；壽康集團（0575）低見0.047元，收報0.047元，跌20.34%；建德國際控股（0865）低見0.041元，收報0.041元，跌4.65%；西王特鋼（1266）低見0.055元，收報0.057元，跌57.46%；GC CONSTRUCTION（1489）低見0.45元，收報0.45元，跌3.23%；景瑞控股（1862）低見0.18元，收報0.185元，跌3.65%。
19隻股份創52周低，其中十隻包括，HYPEBEAST（0150）低見0.29元，收報0.29元，跌1.69%；正商實業（0185）低見0.86元，收報0.9元，跌3.23%；福田實業（0420）低見0.72元，收報0.72元，無升跌；普達特科技（0650）低見0.81元，收報0.82元，跌3.53%；中國高速傳動（0658）低見2.83元，收報2.84元，跌2.74%；山水水泥（0691）低見1.32元，收報1.32元，跌1.49%；亞洲聯合基建控股（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；億和控股（0838）低見0.91元，收報0.94元，跌2.08%；永旺（0984）低見0.85元，收報0.86元，無升跌；麗豐控股（1125）低見2.55元，收報2.55元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，威訊控股（1087）收報0.67元，升63.41%；駿溢環球金融（8350）收報0.179元，升37.69%；脈資資源（8186）收報0.355元，升31.48%；朝威控股（8059）收報0.018元，升28.57%；上美股份（2145）收報32.1元，升27.13%；創新奇智（2121）收報24.85元，升23.94%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.078元，升21.88%；萬馬控股（6928）收報2.03元，升20.12%；VICON HOLDINGS（3878）收報0.143元，升19.17%；陸慶娛樂（8052）收報0.02元，升17.65%；靖洋集團（8257）收報0.14元，升16.67%。
下跌異動股，包括，西王特鋼（1266）創上市新低，見0.055元，收報0.057元，跌57.46%；中國服飾控股（1146）收報0.104元，跌24.64%；壽康集團（0575）創上市新低，見0.047元，收報0.047元，跌20.34%；國茂控股（8428）收報0.36元，跌20%；悅達國際控股（0629）收報0.084元，跌16.83%；國美金融科技（0628）收報0.209元，跌15.04%；高鵬礦業（2212）收報0.202元，跌14.04%；首佳科技（0103）收報0.178元，跌14.01%；綠色能源科技集團（0979）收報0.162元，跌13.83%；興利（香港）控股（0396）收報0.076元，跌13.64%；財華社集團（8317）創上市新低，見0.211元，收報0.211元，跌13.17%。
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