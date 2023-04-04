他又認為，貿易關係破裂代價巨大，所有國家都必須繼續促進貿易，以確保全球貿易增長。儘管現時地緣政治加劇，但馬來西亞將繼續與中國、美國保持大量貿易和投資，如半導體供應鏈， 電訊技術將成為任何投資轉移的主要受惠者。他又表示， 馬來西亞在全球經濟中保持敏捷、適應性，甚至是機會主義的戰略利益。

問及現時供應鏈轉移至東南亞國家的情況，他認為有關情況將延至中期及長期， 馬來西亞繼續相信多邊主義有助經濟增長，美國和中國兩個超級大國供應鏈調整所帶來的溢出效應，將為馬來西亞帶來重大投資。

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