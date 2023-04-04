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馬來西亞國際貿易部長﹕供應鏈轉移延至中、長期為馬來西亞帶來重大投資

馬來西亞國際貿易及工業部長Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz今日出馬來西亞商會午宴，他表示香港與馬來西亞一直都是重要的貿易伙伴，認為雙方可從三方面展開工作，首先取消兩地之間的商品貿易稅以深化關係，促進投資流動以增強競爭力，領域集中在專業服務、中小企合作、物流、商業和數字科技。其次則是，兩地共同制定促進服務業增長的聯合舉措，如建立創新中心、創業孵化器和人才發展計劃。他又認為，香港已加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），相信馬來西亞和香港可達成多方位的合作。第三則是深化與香港的金融領域合作，香港作為全球金融中心，希望透過合作將資金引入馬來西亞。

他又認為，貿易關係破裂代價巨大，所有國家都必須繼續促進貿易，以確保全球貿易增長。儘管現時地緣政治加劇，但馬來西亞將繼續與中國、美國保持大量貿易和投資，如半導體供應鏈， 電訊技術將成為任何投資轉移的主要受惠者。他又表示， 馬來西亞在全球經濟中保持敏捷、適應性，甚至是機會主義的戰略利益。

問及現時供應鏈轉移至東南亞國家的情況，他認為有關情況將延至中期及長期， 馬來西亞繼續相信多邊主義有助經濟增長，美國和中國兩個超級大國供應鏈調整所帶來的溢出效應，將為馬來西亞帶來重大投資。

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