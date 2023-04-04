該等嫌疑人士今天在東區裁判法院應訊。其中四人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條；而其餘人士則被控以洗錢相關罪行。

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年10月4日。法院批准該等被告保釋，條件包括他們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到；及繳交50萬元元至100萬元不等的保釋金。

證監會與警方在對多項涉嫌「唱高散貨」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，檢控上述嫌疑人士，令被告總人數增至20人。去年9月及11月，先後共有14名嫌疑人士（包括其他「唱高散貨」集團的懷疑主腦及骨幹成員）被控以多項刑事罪行。此外，證監會已將上述懷疑集團成員在證券交易帳戶內持有的資產凍結，所涉總額達6.5億元 。

法院今天獲告知，謝堯中（女，前稱謝旻君）、胡漢璋（男）、吳嘉文（女）及張澤浩（男）被指在2018年9月至2019年4月期間，涉嫌與多名人士（包括已於去年9月被檢控的人士）串謀利用多個代名人帳戶對兩隻目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後大舉拋售該等股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便隨即在2018年11月及2019年4月大跌。

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