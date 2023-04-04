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陳啟宗：香港不熟悉的貿易伙伴漸顯作用    讚龍湖轉型成功 

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0010）發表最新年報，董事長陳啟宗例行發表「董事長致股東函」，講解他對時勢的新見解。在最新的恒隆地產的年報內，他提到，香港過往是東西交匯的城市，在過往百年來，香港的角色做得非常好，但是在數年前無法繼續。既然相當程度的去全球化便在所難免，他直言：「某些以前的主要貿易伙伴今後對我們的發展不再那麼重要，而以前不熟悉的貿易對象則會漸顯作用。資金總是隨貿易而流動，可見我們的主要國際金融中心角色也必須調整」。

在恒隆地產的信函內，陳啟宗還認為，前述調整，對香港以至任何地方來說，這並不全是壞事，並指出，這些時候風險特別高，但潛在回報，至少在理論上也同樣高。但是他相信，香港必須重回主要作為經濟城市的本源，並且須學會認同中國及內地同胞。香港亦必須做好多方面的內部調整，包括改善與北京的工作關係。在這情況下，他相信，香港的房地產市場絕不會太差。表現最好的應該是豪宅市場。他們過去20年幾乎沒有踏足香港的一般住宅市場，他看不出有何理由現在要突然參與。他們只對豪宅市場感興趣，但機會難逢。他形容，如無意外，2023年應該會是豐收的一年。

至於在恒隆集團的「董事長致股東函」內，陳啟宗指出，內房原有的經營模式讓很多企業的規模激增至無法估量的地步，此前熱衷於旅遊地產、文化地產和養老地產，反映龐大的常規住宅市場帶來的回報已不如以往，並非吉兆。不少發展商甚至因旗下物業管理公司上市而感到振奮，但是這種輔助服務行業的盈利能力根本無法與興建並銷售住宅相比。這現象也預示那維持了近30年的開發住宅項目大週期即將完結，如今這已應驗了。在眾多內房中，他盛讚龍湖（0960）屬於極少數成功轉型的例子之一，即使所建立的零售租賃物業組合雖算不上高端，但仍有利可圖。

 