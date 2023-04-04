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中行董事會贊成葛海蛟出任董事長

中行（3988）昨發出董事會決議，出席會議13名董事全數贊成葛海蛟提名為執行董事候選人，並提交股東大會審議；並同時全數贊成選舉葛出任集團董事長。而葛出任董事長的任職資格待相關監管機構核准。

據介紹，葛海蛟2023年加入中行。2021年11月至2023年3月任河北省委常委、副省長，2019年9月至2021年11月任河北省副省長。2018年11月至2019年9月任中國光大集團股份公司執行董事，2019年1月至2019年9月任中國光大銀行執行董事、行長。2016年10月至2018年11月任中國光大集團股份公司副總經理。此前曾在中國農業銀行工作多年，先後擔任中國農業銀行大連市分行副行長、新加坡分行總經理、總行國際業務部副總經理（部門總經理級）、黑龍江省分行行長等職務。1993年畢業於遼寧大學，2008年畢業於南京農業大學，獲得管理學博士學位。具有高級經濟師職稱。

中行上月19日發出通告，指收到前董事長劉連舸提出呈辭，並已於18日生效，當時通告形容劉擔任董事長以來，恪盡職守，勤勉履職，銳意進取，開拓創新，完善公司治理，強化集團管控，推進經營管理數字化轉型，加強全面風險管理，推動全球一流現代銀行集團建設取得新成效。董事會亦對對劉任職期間做出的卓越貢獻表示高度讚許和衷心感謝。

及至上月底中紀委網站顯示，劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。

 