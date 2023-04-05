是次為新西蘭央行去年10月加息以來，第七次加息0.5厘，不過該行只曾在去年11月曾經加息0.75厘一次。新西蘭央行加息多於預期，帶動紐元在亞洲時段向上，一度高見0.6381的一個月新高，截至下午3時15分報0.6351，上升0.65%。

新西蘭截至去年底的通脹按年上升7.2%，高於官方1%至3%的目標。新西蘭央行指，雖然去年第四季的經濟活動水平低於該行在2月份貨幣政策聲明的預期，並且有跡象表明經濟中的產能壓力有所緩解，不過需求仍然超過經濟供應能力，通脹壓力持續。

新西蘭央行又指，當地最近的惡劣天氣，導致部分商品和服務的價格上升，提高近期通脹預期持續該行目標範圍的風險，而中期而言，重建工作將帶動經濟活動，亦會增加資源的需求而提高通脹壓力，幅度超過2月貨幣政策聲明的假設。

新西蘭央行表示，目前個人和企業的貸款利率足以確保核心通脹和通脹預期開始放緩，不過2月以來銀行批發利率大幅下降，或為貸款利率帶來下行壓力，因此該行在本月加息0.5厘。展望未來，該行預期新西蘭國內需求將繼續放緩，核心通脹和通脹預期將放緩，幅度將決定未來貨幣政策的方向。

對於近日歐美銀行問題，新西蘭央行認為，降低當地通脹和維持金融穩定不存在實質性衝突。該行指新西蘭的銀行資本充足、流動性強，資產負債表上的利率風險敞口相對較小，而當地存款也不如美國部分銀行集中，不容易發生存款集中擠兌。

新西蘭央行又指，當地信貸條件並未大幅收緊，儘管抵押貸款和其他債務的拖欠有所增加，但仍處於較低水平，央行也還有其他可用的政策工具來解決金融穩定風險。