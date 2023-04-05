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LVMH主席阿爾諾力壓馬斯克 成福布斯首富

福布斯（Forbes）公布全球富豪榜，LVMH主席阿爾諾（Bernard Arnault）及其家族晉身全球首富，資產達2110億美元，Tesla創辦人馬斯克則由去年首位下跌至第二位，資產跌至180億美元。亞馬遜創辦人貝索斯排第三，資產跌至114億美元。上榜富豪亦包括甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特、微軟創辦人蓋茨等，緊接第4至6位。

在中國富豪當中，農夫山泉董事長鍾睒睒及李嘉誠繼續企穩中國及香港首富之位，全球分別排第15位及第33位，資產分別達680億美元及380億美元。TikTok母公司字節跳動的創辦人張一鳴資產下跌至450億美元，為中國第二富豪，全球排第26位。騰訊主席馬化騰和阿里巴巴創辦人馬雲資產分別縮水至353億美元及235億美元，全球分別排第34位及第63位。另外，寧德時代創辦人曾毓群全球排第38位，資產跌至334億美元。

福布斯表示，過去一年受加息影響、股市大跌、獨角獸估值受挫富豪身家受到拖累，最新全球億萬富豪榜的上榜人數減少28名至2640名，上榜者資產跌4%至12.2萬億美元。美國依然為富豪最多的國家，僅次為中國（計入香港），分別有736名及495名。