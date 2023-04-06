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美數據遜預期 美債息下跌 道指升80點 標指納指跌

美國服務業和就業數據均弱於預期，ISM服務業指數創三個月最低，新增就業人數低於預期，暗示勞動力需求降溫。經濟數據弱於預期再次引發對經濟衰退可能即將到來的擔憂，華爾街再度轉向避險，美債息下跌，美2年期10年期債息倒掛連續4日收窄，美3個月10年期債息倒掛則創收市價計最闊。道指升，標指兩連跌，納指三連跌。

道瓊斯工業平均指數收漲80點，升幅0.25%，報33482點。標普500指數收跌10點，跌幅0.25%，報4090點。納斯達克綜合指數收跌129點，或1.07%，報11996點。

聯合健康升3.24%，報509.23美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻105點，而家得寶跌2.13%，報288.67元，拖低道指41點。

科技股方面，蘋果收市報163.76元，跌1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報104.47元，跌0.23%，亞馬遜收市報101.1元，跌2.74%，Facebook收市報211.48元，跌1.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.17%，報456點。德國DAX指數收跌0.54%，報15520點；法國CAC 40指數跌0.4%，報7316點；英國富時100指數收漲0.38%，報7662點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.7%，報6958點。

美國2年期債息屆乎3.642厘(是3月24日後最低)至3.8933厘，收報3.7798厘，是3月24日後收市新低，債息連跌4日，累計跌0.3398厘，對上一次連跌4日是2022年7月1日。

美國10年期債息屆乎3.2627厘(2022年9月12日後最低)至3.3702厘，收市報3.3108厘，是2022年9月9日後收市新低。連跌6日，累計跌0.2588點，對上一次連跌6日是2020年2月27日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎38.734基點(3月24日後最窄)至52.903基點(4月4日後最闊)。收市報48.14基點，是3月27日後收市最窄。連續4日收窄，累計9.552基點，對上一次連續4日收窄是2022年12月28日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎151.318基點至165.668基點(創紀錄最闊)。收市報152.218基點，創收市價計最闊。

道指曾升最多0.42%，是4月3日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見33543.84點，是4月4日33634.72點後最高。收市報33482.72點，是4月3日後收市新高，當日報33601.15點。

標指曾跌最多0.68%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為0.91%。低見4072.56點，是3月31日4056.18點後最低。收市報4090.38點，是3月30日後收市新低，當日報4050.83點。連跌2日，累計跌34.13點，對上一次連跌2日是3月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月28日。

納指曾跌最多1.6%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見11931.84點，是3月29日11823.35點後最低。收市報11996.86點，是3月29日後收市新低，當日報11926.24點。連跌3日，累計跌225.05點，對上一次連跌3日是2月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月28日。

 

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