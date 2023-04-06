個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.23%，折合報380.25元；阿里巴巴（9988）升1.1%，折合報96.7元；美團（3690）跌0.92%，折合報132.66元；匯控（0005）跌0.34%，折合報54.46元；建行（0939）跌0.41%，折合報5.08元。

道期現跌0.118%；標期現跌0.19%；納期現跌0.31%。日股現跌1.08%，韓股現跌0.63%，澳股現跌0.01%。

VIX指數隔晚升0.42%或0.08點，報19.08點。

紐油現跌0.27%或0.21美元，報80.39美元；布油現跌0.27%或0.22美元，報84.76美元；金價現跌0.09%或2.01美元，報2018.72美元；LME 銅期貨隔晚升0.35%或31美元，報8782美元。美國10年期債息現跌0.33%或0.0111厘，報3.2997厘。

滬港通及深港通北向休市。

今日焦點股份可留意：

萬科（2202）：3月實現合同銷售金額426.3億元人幣，按年升2.65%。

恒達（3616）去年少賺逾七成，延公布業績停牌2日後復牌。

中行（3988）董事會贊成葛海蛟出任董事長。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0010）董事長陳啟宗：香港不熟悉的貿易伙伴漸顯作用，讚龍湖轉型成功。

傳阿里巴巴（9988）版ChatGPT於本月11日亮相，內測已在進行。

大台小股東大聯盟變陣不開特別股東會，轉在AGM動議更換所有電視廣播（0511）董事。

國泰（0293）獲續牌5年。

謝瑞麟（0417）料全年轉蝕不少於7000萬元。

碧桂園（2007）首三個月合約銷售額跌19%。

David Webb再減持愛高（0328），持股量跌至6.94%。

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