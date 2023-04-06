恒指今早低開128點或0.64%，報20146點，大市成交金額28億元；國指今早低開58點或0.86%，報6816點。恒生科技指數開市報4168點，跌1.54%。

港交所（0388）、中海油（0883）、小米（1810）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。

藍籌13隻升，34隻下跌，29隻無升跌。恒生（0011）升1.38%，報84.65元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌3.41%，報141.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，7隻下跌，20隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）開市報384元，升359.88%；跌幅最大的是百度（9888）開市報141.8元，跌3.41%。

恒指跌穿10天線(20104.93點)。科指跌穿10天線(4219.83點)、50天線(4224.9點)。

萬科（2202）：3月實現合同銷售金額426.3億元人幣，按年升2.65%。開市報12.12元，無升跌。

恒達（3616）去年少賺逾七成，延公布業績停牌2日後復牌。無成交，報0.16元。

中行（3988）董事會贊成葛海蛟出任董事長。開市報3.04元，升0.33%。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：香港不熟悉的貿易伙伴漸顯作用，讚龍湖轉型成功。恒隆集團開市報14.6元，跌0.41%。恒隆地產（0101）開市報14.6元，跌0.41%。

傳阿里巴巴（9988）版ChatGPT於本月11日亮相，內測已在進行。開市報84.65元，升1.38%。

大台小股東大聯盟變陣不開特別股東會，轉在AGM動議更換所有電視廣播（0511）董事。開市報8.8元，無升跌。

國泰（0293）獲續牌5年。開市報7.8元，跌0.26%。

謝瑞麟（0417）料全年轉蝕不少於7000萬元。無成交，報1.35元。

碧桂園（2007）首三個月合約銷售額跌19%。開市報2.1元，無升跌。

David Webb再減持愛高（0328），持股量跌至6.94%。無成交，報0.036元。

異動股

上升異動股，包括，ＧＢＡ集團（0261）開市報0.048元，升14.29%；廣聯工程控股（1413）開市報0.238元，升12.8%；天臣控股（1201）開市報0.122元，升10.91%；第一上海（0227）開市報0.144元，升6.67%；思派健康（0314）開市報39元，升5.69%；普星能量（0090）開市報0.6元，升5.26%；壇金礦業（0621）開市報0.022元，升4.76%；富智康（2038）開市報0.86元，升3.61%；佳兆業美好（2168）開市報3元，升3.45%；鋑聯控股（0459）開市報0.123元，升3.36%；北大資源（0618）開市報0.168元，升3.07%。

下跌異動股，包括，恆富控股（0643）開市報1.12元，跌8.94%；創新奇智（2121）開市報24.15元，跌6.21%；蔚來（9866）開市報70.7元，跌5.8%；王氏國際（0099）見52周低1.7元，開市報1.7元，跌5.56%；小鵬（9868）開市報39.6元，跌4.46%；新東方（9901）開市報29.95元，跌4.16%；商湯（0020）開市報3.13元，跌3.99%；百度（9888）開市報141.8元，跌3.41%。

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