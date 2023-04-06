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香港PMI回落 連續3個月高於50 企業普遍看好經營前景

3月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)由2月的53.9回落至53.5，連續3個月高於50，同時亦為1月51.2後次高。私營企業於普遍看好經營前景，訂單需求攀升，但人力市場緊絀。

隨着營商環境在疫控鬆綁後持續好轉，香港特區私營經濟於首季最後一月保持強勁增長。有見於客戶需求與產出量同時攀升，企業在3月增加採購，並擴充人手。儘管商業信心自2月高位回落，但整體依然樂觀。此外，供應鏈問題已經紓緩，但價格壓力卻仍在加劇。

作為單一綜合指標，標普全球3月香港特區採購經理指數經季節調整後，從2月的53.9降至53.5，增長率雖較上月放緩，但綜觀目前三個月的擴張期，則改善程度仍屬歷史高位之一。

市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續了年初以來升勢，而擴張速度更達2011年1月以來最快。隨着內地與香港疫後經濟好轉，企業從內地及其他區域新接的整體訂單量亦見大幅上升。

因此，企業於首季尾積極增產。行業數據顯示，當中以消費性服務業3月的業務增長最為突出。

由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續三個月累升，並進而增聘人手，以期清理未完成的業務，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大。

企業持有的庫存水平在3月亦已連升第三個月；而為應付訂單與生產需求，企業同時加碼採購投入品。

至於供應商表現，則因為防疫措施鬆綁，故供貨效率連續第五個月獲得改善。

另一方面，不管私營企業還是其客戶，承受的價格壓力都還在升溫。總的來說，投入品的採購價格因原材料及匯兌成本增加而向上，而企業為調整員工薪酬也令薪資增長加快，因此3月的整體投入成本大幅飈高。為反映成本加重，企業繼而提高售價，致令產出價格的升幅高見近12年最大。

香港特區私營企業於3月普遍看好經營前景，對未來一年的銷售增長表示樂觀，因此整體商業信心雖從上月的歷史高位回落，但仍遠高於12個月平均線。

關於最新調查結果，標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「最新採購經理指數顯示，香港特區經濟繼續受益於重啟，並以強勁增長為首個季度作結。再者，3月PMI報告反映營商信心大增，對訂單需求攀升預示企業於未來數月增產，提出了有力支持」。

JingyiPan表示，「不過，投入成本通脹自年初曾一度回落，但卻於3月再次急升，繼而令產出價格出現近12年以來的最大升幅，這雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續經營發展。此外，人力市場緊絀，也是另一有待觀察的範圍，尤其因為薪資通脹升至2013年以來新高」。

 

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