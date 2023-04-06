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【羅仕揚專欄】科企流料有陰謀？

說阿里巴巴（9988）創辦人馬雲「愛回家」，是過去一周中港股市的風雲事件，相信大家不會有太大異議。馬雲「流亡」海外逾年，這次在兩會後終於回國，市場難免揣測螞蟻的清算，不，官方用字是「整改」，或許即將完成；卻想不到迎來的是更徹底的「拆骨」，整個阿里集團的業務一拆六，各設董事會，並擁有獨立融資及上市的權力。這或意味未來阿里的生意就算做得更大，也不會再有任何人，擁有一人掌控整個集團的權力。

要拆解阿里改組，相信坊間已有大量從多角度剖析的文章，在此不贅。筆者在意的，反而是馬雲落實回國前，有關他是否真的「愛回家」報道的「彈出彈入」。早在馬雲回家當天的早上，《彭博》引述消息人士指，內地一直嘗試說服馬雲回國，以展示政府對商界的支持，但馬雲表明專注「調理農務」，並已從權力核心退下來，因此拒絕邀請。然而事情在午間突然出現變化，網上流傳一張馬雲在杭州隧道中的車中照，到午後更由馬雲創辦的雲谷學校，官方發布多張馬雲到訪學校的照片，更在校內大談風靡全球的ChatGPT。誤信「流料」的《彭博》，在官方晒相後亦極速刪文。親身在Bloomberg機搜尋過，事後已找不到「馬雲拒絕回國」的初始報道。

中概科技股對外資向來具吸引力，金融大鱷索羅斯及股神拍檔芒格，均曾建倉阿里，及後被「連登契媽」Cathie Wood加持後，更成為華爾街熱捧對象。由於市場對中概股資訊的需求提高，幾大財經外電，包括Bloomberg、Reuters及Dow Jones，亦將更多資源放在中概科技股上。記者通過各渠道與這些科企內部人士，以及相關官方監管機構中人建立交情，希望他們成為消息人士，當有任何風吹草動時，就能夠最快獲得第一手資訊。

然而這些外電在中概股的資訊網絡上，不知是認識的消息人士不夠核心，還是已定下的事情變得太快，所收到的資訊，似乎「流料」的機率頗高。馬雲不回國的報道即日被打臉，只是眾多例子中，較快現形的其中一單；過去兩年，「螞蟻即將完成整改」的報道，究竟被幾間外電來回「誤報」過多少次？騰訊（0700）要減持美團（3690）等非核心資產的報道，亦多次出現在外電頭條上，公司管理層屢次否認，直至去年底，才宣布以特別息分派。這種減持模式，雖然有分派京東（9618）作先例，但卻未見載於較早前的外電報道上，反映的就算消息人士押中方向，卻往往欠奉詳情，又或根本未涉足於更核心的討論內。

針對馬雲回國的例子，或許有人會說，馬雲本來確實不回國，正因為有外電說他不肯回國，基於國家權威下，他才不得不回國。富豪靠私人飛機代步，就算早上「不回國」報道出街後，他馬上被要求回國，中午就出現在杭州，時間上也可行呀！這或許只是強權要打擊外媒公信力的把戲！然而看看由《南華早報》透露馬雲的行蹤，他早已現身香港參觀Art Basel，更與朋友聚會後才動身北上，這顯然是個早已計劃好的行程。回國一日，馬上為阿里進行大手術，這類型的業務改組，可不是今天決定回國、明天就可拍板的簡單決策。看過表明證據，你依然認為馬雲回國是霎時衝動？

媒體報道不是不能錯，特別是這類涉及消息人士「放風」的報道，然而外電對內地科技巨頭報道的誤報率，似乎也實在高了些，高到連投行界逢遇上外電有關ATM的傳聞報道，也有一種「信佢三成都多咗」的覺悟。當然，這類報道的中心是消息人士，消息人士願意透露未公開資料，可能是口大，可能是與記者交情太好，但更可能是有其自身的盤算，通過「放料」獲得好處，而在這種情況下，記者反而是受害者，因為自身及其任職媒體的公信力，被有心人利用以獲利。

以過去幾年多次有關「螞蟻即將完成整改」的誤報為例，每次報道出街後，阿里股價都受短暫刺激。身處Trading Floor的筆者，已不止一次聽過有交易員大罵：「係咪個記者坐落好多蟹貨，要作啲消息嚟推高股價出貨？」。我不敢質疑記者的專業操守，想到的反而是，坐蟹貨的會否是消息人士或其背後勢力；甚至根本從頭到尾，都是一場每隔幾月就重複一次的「搭棚式」的操作？每當見其股價低殘密吸後，再向記者放風假消息，由於其身份獲記者信任，當報道出街後股價受捧，持倉者再分段派貨。大股「搭棚」合理嗎？難度會否太高？但若非是大股，又豈會吸引到外電記者願意承受風險，爭相率先報道可能是虛假的消息？

馬雲不回國顯然是負面消息，以上推想豈非隨即變得不合理？陰謀論地反轉來推測，會否消息人士早知馬雲行程，於是放風說馬雲不回家，趁消息出街後上午捱沽低吸，到午後轉向隨即獲利？「實估中升定跌架？市場好多時壞消息當好消息炒！」對，股市又有甚麼是「包生仔」呢？但即使放風後股價不如預期方向發展，放風者最多無賺無蝕，又有甚麼損失？

對，以上這些推論純熟「靠估」，公堂上「估嘢」無罪，不妨大膽假設。傳媒行業保護消息來源的原則，令真相如何無法知曉，不過世上還有一種人類慣性，叫「狼來了」，當這類消息再錯多幾次，市場漸感麻木，或許對股市及相關股份的反應，就會一次比一次小了。

 

羅仕揚

 

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