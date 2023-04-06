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澳門勞動力短缺 娛樂場數千客房被迫關閉

彭博社報道，澳門因勞動力短缺，娛樂場被迫關閉數以千計的酒店客房，並削減諸如客房服務等賓客服務，部分五星級酒店房可供預訂的客房不到一半。

澳門負責任博彩協會會長Billy Song表示，另一家運營商約有1/5的客房無法使用。他說，缺乏服務人員的情況如此嚴重，導致有些酒店減少了客房清潔的頻次，只有在賓客退房之後才進行打掃。

他表示，雖然博彩公司希望在重要的夏季到來之時，酒店恢復到接近滿負荷運營水平，但澳門僱傭外籍員工的程序遲緩，是現在阻礙全面開放的一個主要因素。沒有想到重開來得這麼快，所以大家都措手不及。

他表示，最迫切需求的是一線人員，例如酒店和餐廳的服務員、清潔工和接待員。他說，在疫情之前，這些工作主要是非本地員工，許多來自內地和東南亞，澳門本地人不喜歡做這些層次相對較低的工作。

報道指，疫情期間許多人或主動或被動地離開，自2020年初以來，已有超過4.4萬名非本地員工離開澳門，這造成了人力缺口。而目前請人困難，部分原因在於要僱傭非本地員工需要先從政府取得名額，而這需要時間，因為政府首先要確保沒有合適的本地求職者。報道引述消息指，即使拿到名額，招聘過程也很慢。

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