渣打指，不認為歐美銀行問題會對內地經濟展望有重大影響，因內地銀行以國內業務為主，美元匯價亦有望惠及在岸人民幣匯率，吸引資本流入內地。不過，隨着已發展國家的需求轉弱，及電子產品周期已達高峰，以貿易為導向的經濟體如新加坡、台灣、韓國等地或遭受阻力。

對於香港經濟，渣打分析，內地短期前景轉佳，旅客到港及港府的逆周期措施，料惠及香港經濟，但因內地通關消息新鮮感減退﹐相信本地營商信心或難改善，加上全球銀行動盪、本地樓市回暖緩慢、地緣政局緊張等均使商家謹慎，使香港今年前景仍難以捉摸。

渣打認為，疫情已逐漸淡出市場視線，俄烏戰爭則膠着，但兩者帶來的經濟餘波或進一步浮現。各國央行會收緊貨幣政策，壓低通脹，使部分歐美銀行變得脆弱。該行預料，今年全球經濟受歐美拖累而增長放緩。

該行提到，隨着信貸進一步收緊，令已發展市場的經濟活動有下行風險，亦可能減弱對新興國家出口的需求。歐美存款高企，失業率低，實質收入增長，使當地家庭開支維持韌性，但許多已發展國家的房屋活動已經受壓。

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