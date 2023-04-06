恒指午後變動不大，今早低開128點，高位升69點，低位跌175點，高低波幅244點。非必需消費品股推動大市。大市上升股份比例為19.99%，下跌為31.83%，無升跌為48.17%。

恒指收市升56點或0.28%，報20331點，大市成交金額1016億元，較上日減少14.83%，是2月17日897.39億元成交後最少；國指升18點或0.27%，報6894點。恒生科技指數收報4237點，升0.1%。

藍籌股成交金額402.81億元，佔大市成交39.64%；科指成份股成交金額188.34億元，佔大市成交18.53%；國指成份股成交金額236.79億元，佔大市成交23.3%。

窩輪及牛熊證成交金額減少31.51%，至75.81億元，佔大市成交13.24%。牛熊證成交金額37.78億元，減少34.64%；窩輪成交金額38.03億元，減少28.09%。

阿里巴巴（9988）、建行（0939）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。匯控（0005）、京東（9618）、美團（3690）拖累大市。

藍籌37隻升，34隻下跌，5隻無升跌。中芯（0981）升7.67%，收報22.45元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.14%，收報83.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）創52周高，見23.15元，收報22.3元，升6.95%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報37.75元，跌6.33%。

恒指曾跌穿10天線(20123.43點)。科指升穿10天線(4226.76點)及250天線(4124.24點)。

北水南下合計淨流入38.85億元，較上日增加496.73%，淨流入金額是4月3日52.4億元後最多。連續第21日流入，累計流入624.64億元，對上一次連續21日淨流入是2022年11月3日。南水休市。

午後消息股表現

騰訊（0700）系據報入股新東方關聯公司約一成。收報385.2元，升0.05%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）否認華為余承東跳槽到小米汽車。收報11.94元，跌0.33%。

萬科（2202）：3月實現合同銷售金額426.3億元人幣，按年升2.65%。收報11.94元，跌1.49%。

恒達（3616）去年少賺逾七成，延公布業績停牌2日後復牌。收報0.375元，無升跌。

中行（3988）董事會贊成葛海蛟出任董事長。收報3.03元，無升跌。

恒隆集團（0010）及恒隆地產（0101）董事長陳啟宗：香港不熟悉的貿易伙伴漸顯作用，讚龍湖轉型成功。恒隆集團收報14.78元，升0.82%。恒隆地產（0101）收報14.78元，升0.82%。

傳阿里巴巴（9988）版ChatGPT於本月11日亮相，內測已在進行。收報96.5元，升0.89%。

大台小股東大聯盟變陣不開特別股東會，轉在AGM動議更換所有電視廣播（0511）董事。收報8.9元，升1.14%。

國泰（0293）獲續牌5年。收報7.87元，升0.64%。

謝瑞麟（0417）料全年轉蝕不少於7000萬元。收報1.47元，升8.89%。

碧桂園（2007）首三個月合約銷售額跌19%。收報2.05元，跌2.38%。

David Webb再減持愛高（0328），持股量跌至6.94%。收報0.037元，升2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見28.6元，收報28.6元，升8.13%；創新奇智（2121）創上市新高，見27.5元，收報25.45元，跌1.17%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8336.1元，收報8336.1元，升0.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.3元，收報1060.3元，升0.02%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見11.7元，收報11.58元，升3.76%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1024.75元，收報1024.75元，升0.02%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3984.8元，收報3984.8元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見522.45元，收報522.45元，升0.05%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.83元，創上市新低，見0.63元，收報0.79元，升23.44%；IGG（0799）創52周高，見4.45元，收報4.21元，升1.2%；國藥控股（1099）創52周高，見24.95元，收報24.95元，升3.1%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.48元，收報13.98元，跌0.71%；神威藥業（2877）創52周高，見8.39元，收報8.38元，升5.28%；中國黃金國際（2099）創52周高，見35.6元，收報35.2元，升15.03%；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.45元，收報1.39元，升13.01%；招金礦業（1818）創52周高，見13.46元，收報12.96元，升5.19%。

破頂指數成份股包括，中芯（0981）創52周高，見23.15元，收報22.3元，升6.95%；華虹半導體（1347）創52周高，見38.25元，收報37.1元，升2.2%；中移動（0941）創52周高，見66.2元，收報65.95元，升0.46%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，騰盛博藥（2137）低見3.96元，收報4.04元，跌2.18%；聖馬丁國際（0482）低見0.12元，收報0.12元，跌8.4%；壽康集團（0575）低見0.04元，收報0.04元，跌6.98%；卡賓（2030）低見0.87元，收報0.9元，跌3.23%；樂普生物（2157）低見4.92元，收報5.05元，跌0.2%；瑞科生物（2179）低見16.06元，收報16.42元，跌2.96%；友和集團（2347）低見0.68元，收報0.69元，跌1.43%；子不語（2420）低見2.99元，收報3.5元，無升跌；童園國際（3830）低見0.044元，收報0.049元，跌5.77%；正榮地產（6158）低見0.191元，收報0.196元，無升跌。

26隻股份創52周低，其中十隻包括，王氏國際（0099）低見1.7元，收報1.7元，跌5.56%；HYPEBEAST（0150）低見0.285元，收報0.285元，跌1.72%；綠科科技國際（0195）低見0.4元，收報0.41元，跌3.53%；福田實業（0420）低見0.71元，收報0.71元，無升跌；中國海外諾信（0464）低見0.25元，收報0.26元，跌1.89%；普達特科技（0650）低見0.8元，收報0.81元，跌3.57%；卓悅控股（0653）低見0.1元，收報0.105元，升0.96%；中國高速傳動（0658）低見2.66元，收報2.68元，跌5.3%；萊爾斯丹（0738）低見0.35元，收報0.35元，跌10.26%；中國鑄晨８１（0810）低見0.6元，收報0.62元，跌4.62%。

異動股

上升異動股，包括，易通訊集團（8031）創52周高，見0.46元，收報0.46元，升53.33%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.06元，升42.86%；中國國家文化產業（0745）收報0.075元，升29.31%；中國智能交通（1900）收報0.184元，升28.67%；中寶新材（2439）創上市新高，見0.83元，創上市新低，見0.63元，收報0.79元，升23.44%；瑞強集團（8427）收報0.12元，升22.45%；大地教育（8417）收報0.019元，升18.75%；國茂控股（8428）收報0.425元，升18.06%；興業新材料（8073）收報0.2元，升16.96%；皇冠環球集團（0727）收報0.075元，升15.38%。

下跌異動股，包括，金輪天地控股（1232）收報0.098元，跌30%；民商創科（1632）收報0.265元，跌25.35%；中國蜀塔（8623）創上市新低，見0.041元，收報0.044元，跌18.52%；華榮能源（1101）收報0.049元，跌18.33%；連成科技集團（8635）收報0.52元，跌16.13%；陽光油砂（2012）見52周低0.56元，收報0.62元，跌15.07%；世紀陽光（0509）收報0.012元，跌14.29%；國際商業結算（0147）收報0.061元，跌14.08%；中國基礎能源（8117）收報0.072元，跌13.25%；永順控股香港（6812）收報0.174元，跌13%；維亮控股（8612）收報0.108元，跌12.9%。

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