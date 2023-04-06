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3月尾MPF表現呈反彈  打工仔戶口首季進帳9100元

積金評級公司公布，3月份強積金投資回報上升約 2.53%（以「積金評級所有基金表現指數」計算），令第一季回報升至約 4.06%，為 2019 年第一季以來表現最好的首季。在 2023 年第一季累計錄得約 427 億元投資收益，相當於 469 萬名強積金成員 3 月份及年初至今分別平均獲利約 5800 元和 9100 元。

美國股票基金和債券基金在第一季分別上升約 7.59% 和 3.20%（以「積金評級美國股票基金指數」及「積金評級債券基金指數」計算），這分別是自 2021 年第四季和 2016 年第一季以來表現最佳的季度。截至 2023 年 3 月底，強積金總資產約為 1.108 萬億元（按月增長約 2.90%，第一季增長約 5.38%），即成員的平均賬戶結餘約為 23.6萬元（按月增長約 6700 元，第一季增長約 12000港元）。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，在所有資產類別均錄得正回報的帶動下，強積金在 3 月份的投資表現是強積金自2019年以來的最佳開局。「但市場對正負面消息仍然非常敏感，此狀況凸顯長線和多元化投資的重要性。儘管市場擔心歐洲和美國銀行業的不明朗因素，但強積金仍錄得正回報，此凸顯強大而穩健的退休儲蓄制度的價值和必要性」叢道。

 

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