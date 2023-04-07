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被指帶動A股地產股大漲  內地「私募魔女」︰這個鍋我不背 我重倉港股內房

今日A股地產股領跑，在內地一直看好地產行業、有「私募魔女」之稱的半夏投資創始人李蓓日前預測「一批上市房企的股價存在3-10倍的上漲空間。是10年一遇級別的機會，股價的反應只是時間問題」，又指出房地產行業後續2年房價會上漲，投資會維持低位，現在還沒有爆過雷的企業，市場份額會大幅上升，土地儲備價值向上重估，企業市值中期有望創新高，被視為帶動地產股跑出原因之一。

不過午後李蓓在官方微信發聲，指「今天地產股大漲，很多人說是因為半夏昨天發月報，看多地產。這個鍋我不背。」，更透露地產股大升，卻「暫時還沒有感受到太多溫暖。因為我的地產股大部分是港股，今天港股休市了。」

李蓓指出，已看多地產股很長時間，早在2月做方略訪談已說過，「中國地產行業經歷了有史以來的第一次大力度的供給側改革，現在還活著的很多地產公司，市值會創新高」、「地產供給下降，房價會企穩回升。看好現在還沒有暴雷的地產企業，很多市值會新高。」不過過去兩個月雖然地產銷售大增，地產股卻完全不漲，還跌了不少。

她解釋為何大部分投資港股地產股，「理由也很簡單，因為比A股實在是便宜太多，折價水平顯著高于市場平均的AH溢價」，「同樣是萬科（2202、深000002），港股0.5PB（市帳率），A股 0.7PB」，「同樣是新城（新城發展1030）（新城控股，滬601155）港股不到0.3PB，A股0.6PB」。

同樣是優質央企，港股的中國海外發展（0688）和中國金茂（0817）PB分別只有0.5和0.3倍，A股的保利發展（浣600048）和招商蛇口（深001979）PB分別是1倍和1.4倍。

「A股民企地產公司（包括已爆雷）平均數和中位數大約都是1.2倍PB，而沒有爆雷的龍頭民企碧桂園（2007）只有不到0.3PB」，「港股甚至還有0.1PB的國企」。

而且當前對行業的判斷，五大要點分別是地產全行業住宅銷售在11億平米見底，後續會溫和回升﹔行業內大部分企業資產負債表受創傷，未來1-2年仍不具備供給端擴張的能力。全行業拿地和開工會依然下行﹔供給已經大幅下降1年，後續1-2年仍將下降，需求企穩回升，供需錯配，房價會企穩回升﹔從現在往後，頭部企業份額上升，毛利改善，量價齊升﹔從資產價值的角度，一旦房價企穩回升，高庫存高槓桿未爆雷企業的存量資產重估彈性巨大。

她又形容，「現在還沒有爆雷的地產企業，經歷了行業涅槃，企業浴火重生，一定會飛的更高」，又指雖然其持有的地產股今年以來表現非常落後，但相信這並不是風險而是機會，後續大漲只是時間問題。又指有一批地產公司相對當前的股價，存在3-10倍的上漲空間等。