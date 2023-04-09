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陳茂波：推動Web3發展將採取「適當監管」和「推動發展」

財政司長陳茂波在網誌指出，過去一段時間虛擬資產巿場大幅波動，也有虛擬資產交易所倒閉，讓社會上一些人對Web3的前景感到懷疑，但認為這正是推動Web3發展的最好時機，政府將採取「適當監管」和「推動發展」兩者並重的策略。

陳茂波指，在適當監管方面，除了確保金融安全、防範系統風險外，也會做好投資者教育和保護，以及反洗黑錢等方面的工作。在「相同活動、相同風險、相同監管」的原則下，政府將在今年六月首先引入虛擬資產服務提供者發牌制度，亦正研究「穩定幣」等的監管，確保虛擬資產行業可持續和負責任發展。

他指，全球就Web3發展的比拼也正在深化，互相較量的是誰可以在風險可控的前提下，營造出容讓應用和創新的最大空間。不論是在現有基礎上的改革，還是「顛覆性的創新」，其終極目標都離不開為現實生活和實體經濟解決痛點，以及提升效率，並推動更包容、更普惠的發展。例如，如何利用「代幣化」技術為債券巿場解決長久以來的交易透明度痛點，以至助力綠色金融下一階段的創新；又例如探索利用區塊鏈技術簡化供應鏈和貿易的交易過程、降低成本等。這些現實場景的應用， 都有待進一步深入探討、引領創新。

陳茂波又指，新一份預算案中撥款5,000萬元予數碼港，以加速推動本港Web3生態圈的發展，包括舉辦國際大型研討會，讓業界和企業更好掌握前沿發展，推動跨界別業務合作，以及舉辦更多青年工作坊等。他期待下星期數場的大型論壇，能為數字經濟和Web3發展帶來更多深入交流和思想碰撞，為未來的實踐路徑作更有前瞻性、更具體的探索，助力香港在新賽道、新領域中守正創新、穩慎前行。