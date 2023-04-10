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澳門今啟動新一輪買一送一優惠吸過夜客 昨假期吸8.5萬客

 

澳門旅遊局宣布，今天起向香港居民、訪港的台灣地區及國際旅客推出港澳穿梭巴士車票及船票「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，鼓勵旅客在澳過夜住宿，增加留澳時間。第二階段參與票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、港澳1號、永東直巴、噴射飛航及金光飛航。最多可享用5間服務營辦商提供的交通票務優惠各一次。

該局指，第一階段的「賞你遊澳門」活動期由1月13日至3月31日，期間共有145657人次享用優惠，當中包括超過10萬張船票及4.5萬多張車票。近月澳門的入境總旅客量穩步上升，當中香港旅客同比倍增。臨時數據顯示，2023年第一季共錄得超過496萬人次，當中約有151萬人次的香港旅客，較去年同期躍升接近10倍。

另澳門傳媒引述治安警消息指出，復活節第三天假期4月9日錄得入境旅客8.5萬人次，經港珠澳大橋入境達3.4萬人次，經關閘為2.5萬人次。今天最後一天假期截至早上11時，入境旅客達2.1萬人次，有一半經港珠澳大橋入境。個別景點如大賽車博物館在復活節假期期間參館人流較平日多2.5倍，以香港旅客為主，亦較多家庭客。

網上博彩媒體《GGRAsia》報道又指，澳門博彩（0880）旗下上葡京已落實供海外遊客參與的博彩專區，並已於3月30日開業，成為該集團唯一的海外客博彩專區。據了解，現時在澳門的海外客博彩專區，已經有約7至8個。