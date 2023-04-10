董事長兼首席執行官徐立於發布會實時演示模型，他表示產品涉及自然語言處理、圖片生成、自動化數據標注、自定義模型訓練等多種大模型及能力，實現商湯「大模型+大算力」的體系，隨著更多客戶使用該模型，提供更多參數，疊加商湯AI算力技術，其語言能力會逐步提升，日日更新。他又指，商湯自2019年開始研發語言模型，今年目標是訓練萬億參數，配合算力有效擴張。

演示會上，徐立就「日日新」大模型體系下的千億級參數語言大模型「商量」（SenseChat）可實現生產效率和交互體驗的升級。「商量」具有多輪對話和超長文本的理解能力。徐立展示應用場景，包括企劃案創作、代碼自動編程和醫療問答。

他表示，語言模型「商量」除可以接入多個垂直場景，亦可賦能商湯各個內容創作平台或程式。他表示，在新語言模型賦能下可重塑內容生產行業生態，打開新的增長空間。演示會展示大模型賦能圖片生成平台「秒畫」，影片生成平台「如影」，3D內容場景生成平台「瓊宇」和3D 內容物件生成平台「格物」。

徐立指出3D內容生成應用場景涵蓋城市、園區設計、建築設計、影視創作、文旅和電商。