大成糖業亦同時向大成生化以2元人民幣代價，出售淨負債高達4.086億元的葡萄糖漿及結晶糖業務予母公司大成生化。大成生化料，完成出售負債淨額達6.75億元的大成糖業，及接收葡萄糖漿及結晶糖業務後，會錄得賬面淨收益2.98億元。大成生代出售大成糖業所得，將用作日常行政及營運開支。孔、王在完成收購大成糖業47%後，大成生化在大成糖業的持股會由原先的64.04%，降至17.04%。若孔、王完成要約全購，兩人在大成糖業的持股會增至50.91%。當兩人行使大成糖業的可換股債券後，在大成糖業的持股最多增至73.65%，大成生化的持股將攤薄至8.96%。

大成糖業亦將向大成生化提供反擔保及彌償保證，彌償債務之最高本金額為4.015億元人民幣。大成生化則向大成糖業提供反擔保及彌償保證方面，據此大成生化可能招致之最高負債相等於葡萄糖漿及結晶糖業務擔保項下之負債上限2.5億元人民幣。