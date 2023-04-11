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憂慮聯儲局再加息一次 美債息倒掛擴闊再創紀錄 道指升101點 連升3日

紐約聯儲行長調查顯示消費者短期通脹預期自10月來首次升高，利率市場預測5月加息機會率高達八成。聯儲局再加息一次的前景令科技股走弱，蘋果公司個人電腦出貨量大幅下降的報告也加劇了該板塊跌勢。美債息上升，美2年期10年期債息倒掛連續3日擴闊，美3個月10年期債息倒掛創收市計最闊。道指連升3日，標指連升兩日。

道瓊斯工業平均指數收漲101點，升幅0.31%，報33586點。標普500指數收漲4點，升幅0.1%，報4109點。納斯達克綜合指數收跌3點，或0.03%，報12084點。

Caterpillar升3.04%，報215.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而蘋果跌1.6%，報162.03元，拖低道指17點。

科技股方面，蘋果收市報162.03元，跌1.59%，谷歌母公司Alphabet收市報106.44元，跌1.82%，亞馬遜收市報102.17元，升0.1%，Facebook收市報214.75元，跌0.62%。

歐洲STOXX 600指數假期休市。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數假期休市；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數假期休市。

美國2年期債息曾高見4.0202%，是4月4日後最高。收市報4.0077%，是3月31日後收市新高，當日報4.0253%。連升3日，累計升0.2278厘，對上一次連升3日是3月29日。

美國10年期債息曾高見3.4337%，是4月4日後最高。收市報3.4168%，是3月31日後收市新高。連升2日，累計升0.1118厘，對上一次連升2日是3月28日。

美2年期10年期債息倒掛屆乎55.765基點至61.411基點(是4月3日後最闊)。收市報59.919基點，是3月10日後收市最閣。連續3日擴闊，累計擴闊11.779基點，對上一次連續3日擴闊是3月29日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎153.368基點至166.761基點。收市報160.489基點，創收市價計最闊。

道指曾升最多0.31%，是4月5日後最大升幅，當日升幅為0.42%。高見33590.24點，是4月4日33634.72點後最高。收市報33586.52點，是4月3日後收市新高，當日報33601.15點。連升3日，累計升184.14點，對上一次連升3日是3月31日。

標指曾升最多0.11%，是4月6日後最大升幅，當日升幅為0.41%。高見4109.5點，是4月4日4133.13點後最高。收市報4109.11點，是4月3日後收市新高，當日報4124.51點。連升2日，累計升18.73點，對上一次連升2日是3月30日。

納指曾跌最多1.35%，是4月5日後最大跌幅，當日跌幅為1.6%。低見11924.2點，是4月6日11898.36點後最低。收市報12084.36點，是4月5日後收市新低，當日報11996.86點。

 