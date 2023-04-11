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港股ADR升125點 夜期高水225點 美期亞股升

美股向上，港股ADR升125點或0.61%，報20457點，即月恒指夜期升244點，報20556點，夜期高水225點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.24%，折合報384.46元；阿里巴巴（9988）升1.92%，折合報99.63元；美團（3690）升0.52%，折合報134.5元；匯控（0005）升1.75%，折合報55.15元；建行（0939）跌0.47%，折合報5.13元。

道期現升0.1%；標期現升0.1%；納期現升0.05%。日股現升0.97%，韓股現升0.46%，澳股現升1.19%。

VIX指數隔晚升3.09%或0.57點，報18.97點。

紐油現升0.18%或0.15美元，報79.89美元；布油現升0.13%或0.1美元，報84.29美元；金價現升0.14%或2.86美元，報1994.34美元；LME 銅期貨隔晚升0.2%或18美元，報8800美元。美國10年期債息現跌0.32%或0.0112厘，報3.4056厘。

今日焦點股份可留意：

大成生化（0809）售大成糖業（3889）47%套現逾4300萬，變相減磅。

舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量跌三成。

中人壽（2628）首季保費收入增近4%。

長城汽車（2333）3月銷量跌10.6%。

龍湖（0960）3月股東權益合同銷售按年升39%，首季經營性收入58.6億元。

商湯（0020）發布「日日新」新AI大模型，賦能旗下多個內容平台。

英傳媒：長和（0001）英國電訊業務料數周內落實與Vodafone合併計劃。

比亞迪（1211）擬在西班牙建大型電池廠。

澳門今啟動新一輪買一送一優惠吸過夜客，昨假期吸8.5萬客。澳門旅遊局料五一檔期酒店入住率逾八成，港客住宿優惠待與港旅行社商討。

何猷龍：冀新濠國際（0200）止蝕。

青島港（6198）首季貨運吞吐量升近一成至1.6億噸。

百度（9988）：文心一言沒有任何官方App。

傳員工貸款上班，公司報銷利息，國美（0493）CTO︰虛假消息。

阿里巴巴（9988）旗下的杭州阿里巴巴網絡網絡科技註冊資本122億減至1億，知情人士︰應監管要求與組織調整無關。傳阿里版ChatGPT「通義千問」開始企業用戶體驗測試。

比亞迪（1211）超級跑車仰望U9，將亮相上海車展。

抖音騰訊（0700）視頻達成合作，短視頻可合法二創。

廖企（0194）首進軍英國，近4.3億收購倫敦收租物業Barratt House。

阿里影業（1060）受上市投資損失所累，發盈警料全年虧損3億人幣。

Dodge & Cox再減持電視廣播（0511），持股降至5%以下不用再申報。

東方海外（0316）首季收入跌57%，總載貨量減少3.2%。

劉強東減持京東健康（6618），套現5億。

中石化（0386）高級副總裁凌逸群辭職。

乘聯會：3月乘用車市場零售按月增17%，新能源車按月增27%。

中電（0002）：自4月29日停發地租及差餉特別回扣，歷年回扣發給客戶共30.31億。

吉利（0175）3月總銷量升9%，完成目標19%，純電升118%，極氪升271%。

 

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