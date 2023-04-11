恒指今早高開235點或1.16%，報20566點，大市成交金額28億元；國指今早高開84點或1.23%，報6978點。恒生科技指數開市報4276點，升0.93%。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為5.36%，下跌為1.61%，無升跌為93.02%。