恒指今早高開235點或1.16%，報20566點，大市成交金額28億元；國指今早高開84點或1.23%，報6978點。恒生科技指數開市報4276點，升0.93%。非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為5.36%，下跌為1.61%，無升跌為93.02%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。神華（1088） 、網易（9999）、聯通（0762）拖累大市。
藍籌57隻升，5隻下跌，14隻無升跌。龍湖（0960）升5.14%，報22.5元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌3.08%，報138.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，2隻下跌，17隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報3.62元，升8.71%；跌幅最大的是百度（9888）開市報138.5元，跌3.08%。
恒指升穿50天線(20490.99點)。科指高於10天線(4234.55點)、50天線(4216.55點)。
大成生化（0809）售大成糖業（3889）47%套現逾4300萬，變相減磅。大成生化無成交，報2.85元。
大成糖業（3889）無成交，報0.086元。
舜宇（2382）3月手機鏡頭出貨量跌三成。開市報93.4元，升1.3%。
中人壽（2628）首季保費收入增近4%。無成交，報2.85元。
長城汽車（2333）3月銷量跌10.6%。開市報8.91元，無升跌。
龍湖（0960）3月股東權益合同銷售按年升39%，首季經營性收入58.6億元。開市報22.5元，升5.14%。
商湯（0020）發布「日日新」新AI大模型，賦能旗下多個內容平台。開市報3.62元，升8.71%。
英傳媒：長和（0001）英國電訊業務料數周內落實與Vodafone合併計劃。開市報50.3元，升0.7%。
比亞迪（1211）擬在西班牙建大型電池廠。開市報227.8元，升0.18%。
澳門今啟動新一輪買一送一優惠吸過夜客，昨假期吸8.5萬客。澳門旅遊局料五一檔期酒店入住率逾八成，港客住宿優惠待與港旅行社商討。美高梅中國（2282）開市報10.2元，無升跌。
澳博（0880）開市報4.12元，升0.49%。永利澳門（1128）開市報8.36元，升0.72%。銀河娛樂（0027）開市報55.9元，升2.19%。金沙中國（1928）開市報29.3元，升1.74%。
何猷龍：冀新濠國際（0200）止蝕。開市報9.41元，升0.43%。
青島港（6198）首季貨運吞吐量升近一成至1.6億噸。無成交，報2.85元。
百度（9988）：文心一言沒有任何官方App。開市報100.2元，升2.51%。
傳員工貸款上班，公司報銷利息，國美（0493）CTO︰虛假消息。無成交，報2.85元。
阿里巴巴（9988）旗下的杭州阿里巴巴網絡網絡科技註冊資本122億減至1億，知情人士︰應監管要求與組織調整無關。傳阿里版ChatGPT「通義千問」開始企業用戶體驗測試。開市報100.2元，升2.51%。
比亞迪（1211）超級跑車仰望U9，將亮相上海車展。開市報227.8元，升0.18%。
抖音騰訊（0700）視頻達成合作，短視頻可合法二創。開市報389元，升0.93%。
廖企（0194）首進軍英國，近4.3億收購倫敦收租物業Barratt House。無成交，報6.47元。
阿里影業（1060）受上市投資損失所累，發盈警料全年虧損3億人幣。無成交，報2.85元。
Dodge & Cox再減持電視廣播（0511），持股降至5%以下不用再申報。開市報9.29元，跌0.11%。
東方海外（0316）首季收入跌57%，總載貨量減少3.2%。開市報148元，跌0.67%。
劉強東減持京東健康（6618），套現5億。無成交，報2.85元。
中石化（0386）高級副總裁凌逸群辭職。開市報4.8元，升1.69%。
乘聯會：3月乘用車市場零售按月增17%，新能源車按月增27%。廣汽集團（2238）開市報4.98元，升1.43%。東風集團股份（0489）開市報3.62元，升0.56%。北京汽車（1958）開市報2.19元，升1.86%。小鵬（9868）開市報41.6元，升3.1%。理想汽車（2015）開市報96.3元，升3.6%。蔚來（9866）開市報71.1元，升0.35%。零跑（9863）無成交，報37.9元。
中電（0002）：自4月29日停發地租及差餉特別回扣，歷年回扣發給客戶共30.31億。開市報57.95元，升1.58%。
吉利（0175）3月總銷量升9%，完成目標19%，純電升118%，極氪升271%。開市報9.95元，升2.05%。
破頂股包括，麗珠醫藥（1513）創52周高，見28.85元，開市報28.85元，升0.52%；神威藥業（2877）創52周高，見8.46元，開市報8.46元，升0.24%；健倍苗苗（2161）創52周高，見1.3元，開市報1.3元，無升跌；中國投資開發（2909）無成交，報0.8元；伯明翰體育（2910）無成交，報1.09元；ＧＸ中國機智（2807）創52周高，見59元，開市報59元，升1.65%。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見4.9元，開市報4.9元，升2.3%。
異動股
上升異動股，包括，盛龍錦秀國際（8481）開市報0.148元，升13.85%；遠洋集團（3377）開市報0.86元，升8.86%；商湯（0020）開市報3.62元，升8.71%；昊海生物科技（6826）開市報42.85元，升8.34%；安碩恒生科技－Ｕ（9067）開市報1.22元，升7.96%；百濟神州（6160）開市報144.9元，升7.81%。
下跌異動股，包括，達芙妮國際（0210）開市報0.162元，跌8.47%；力天影業（9958）開市報1.01元，跌7.34%；萬達酒店發展（0169）開市報0.255元，跌5.56%；連成科技集團（8635）開市報0.495元，跌4.81%；佳兆業美好（2168）開市報2.8元，跌4.44%；禹洲（1628）開市報0.224元，跌4.27%；金山軟件（3888）開市報35.95元，跌4.13%；百度（9888）開市報138.5元，跌3.08%。
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