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內地3月通脹放緩見逾年半低 PPI跌幅擴大 第6個月為負 近3年最大降幅

國統局公布，內地3月居民消費價格(CPI)按年上漲0.7%，低過市場期的上漲1%，連續第2個月下降，並跌至是2021年9月後新低。

3月份工業生產者出廠價格(PPI)連續第3個月降幅擴大，由上月的降1.4%，擴大至降2.5%，降幅符合預期，是2020年6月後最大降幅。 PPI已第6個月維持降幅。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，3月份，生產生活持續恢復，消費市場供應充足，居民消費價格按月下降，按年上漲。3月份，受國內經濟加快恢復及國際市場部分大宗商品價格走勢影響，全國PPI按月持平；受上年同期對比基數較高影響，按年下降。

CPI按月下降，按年上漲。從按月看，CPI下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.6個百分點，影響CPI下降約0.27個百分點。食品中，天氣轉暖，鮮菜上市量增加，價格下降7.2%，降幅比上月擴大2.8個百分點，影響CPI下降約0.17個百分點，佔CPI總降幅近六成；受存欄量較為充裕及消費需求回落影響，豬肉價格下降4.2%，降幅收窄7.2個百分點，影響CPI下降約0.06個百分點；糧食、食用油、鮮果、雞蛋、禽肉類等食品價格較為穩定，漲跌幅在-0.1%—0.4%之間。非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。非食品中，出行需求持續恢復，賓館住宿和飛機票價格分別上漲3.5%和2.9%；春裝換季上新，服裝價格上漲0.5%；車企降價促銷，燃油小汽車價格下降1.9%。

從按年看，CPI上漲0.7%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，食品價格上漲2.4%，漲幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.43個百分點。食品中，鮮果價格上漲11.5%，漲幅比上月擴大3.0個百分點；豬肉價格上漲9.6%，漲幅擴大5.7個百分點；雞蛋和禽肉類價格分別上漲7.8%和7.4%；鮮菜價格下降11.1%，降幅擴大7.3個百分點。非食品價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.3個百分點，影響CPI上漲約0.23個百分點。非食品中，服務價格上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.2個百分點，其中飛機票、賓館住宿、交通工具租賃費、旅遊價格分別上漲37.0%、6.1%、5.9%和5.3%，漲幅均有擴大；工業消費品價格由上月上漲0.5%轉為下降0.8%，主要受能源和汽車價格下降影響，其中汽油和柴油價格分別下降6.6%和7.3%，燃油小汽車價格下降4.5%。

PPI按月持平，按年下降。從按月看，PPI繼續持平。其中，生產資料價格由上月上漲0.1%轉為持平；生活資料價格由上月下降0.3%轉為持平。國內生產和市場需求持續改善，重點項目加快推進，鋼材、水泥等行業價格有所上漲，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業、水泥製造價格均上漲1.3%。國際輸入性因素帶動國內石油、有色金屬相關行業價格下行，其中石油和天然氣開採業價格下降0.9%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.3%。受氣溫回升等季節因素影響，用煤需求有所減少，煤炭開采和洗選業價格下降1.2%。此外，計算機通信和其他電子設備製造業價格由上月下降1.1%轉為上漲0.4%。

從按年看，PPI下降2.5%，降幅比上月擴大1.1個百分點，主要受上年同期石油、煤炭、鋼材等行業對比基數走高影響。其中，生產資料價格下降3.4%，降幅擴大1.4個百分點；生活資料價格上漲0.9%，漲幅回落0.2個百分點。主要行業中，進口依賴度較高的石油、有色金屬及相關行業價格下降較多，其中石油和天然氣開採業價格下降15.7%，降幅擴大12.7個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格由上月上漲1.7%轉為下降6.1%；化學原料和化學製品製造業價格下降7.7%，降幅擴大1.7個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.0%，降幅擴大2.7個百分點。上述行業合計影響PPI按年下降約1.38個百分點，佔總降幅的近六成。此外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降11.0%，煤炭開采和洗選業價格下降3.2%；文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲4.1%，電氣機械和器材製造業價格上漲0.3%。

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