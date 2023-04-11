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佐丹奴首季銷售額升6% 零售收入升12%

佐丹奴（0709）公布，截至3月底止，首季集團銷售額升6%，至9.72億元。零售部分升12.2%，至8.53億元，對海外加盟商之批發跌18%，至8200萬元，對內地加盟商之批發跌35.1%，至3700萬元，因疫情長期封區影響而出現暫時性存貨過剩情況，需要若干時間消耗其商品。整體門店數目減少155間，降至1857間。

公司指，疫情大流行減退之後，各個市場先後復常。近年關閉表現不佳門店後，集團首季度的同店銷售額增長16.1%，遠高於集團整體銷售額增長之6%

直營店表現方面，大中華的銷售倒退1.7%，因該市場於報告期間之若干時間維持嚴格的社交距離措施，損害了內地的零售及加盟商之批發。東南亞及澳洲銷售額受旅客數目回升帶動而上升13.8%。海灣阿拉伯國家合作委員會則錄得14.3%的高銷售額增長，關鍵在於集團延續其奏效的本地營銷活動和恰當的商品組合。

在大部份地區的行動管制措施解除之後，實體店的人流上升，令線下╱線上零售銷售額比例由6.3對1升 至6.8對1。

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