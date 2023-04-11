隨著ChatGPT的發布和LLM（Large Language model）「大模型」技術的進化，AIGC（AI Generated Content）「生成式AI」內容帶來的創新和商業化的機會：

-生成式AI：輸出文本、視頻等內容、圖像或其他；

-人機交互：更好地理解人的需求，提供個性化的解決方案，降低學習成本；

-低代碼/無代碼開發平台：自動生成以減少重複工作，仍難替代需要知識的軟件。

筆者總算有幸見識過，早幾年所謂NLP自然語言處理，最重要是買個(機器人)殼夠cyber搶眼，而負責人機交互的大腦，就視乎下載多少數據量來回答問題，甚至在中環office做demo時，要有工作人員在背後近距離遙控操作。這間公司最近在美國上市，時機好到連AI也沒話說，也號稱中國ChatGPT第一股。

應用層面的需求，足以推動AI產業的加速發展。根據IDC數據預測，2021年中國人工智能軟件及應用市場規模為51億美元，預計2026年將會達到211億美元。數據、算法、算力正是AI發展的驅動力。自ChatGPT推出以來，國內學術界和科技企業相繼宣布或將推出類似機器人對話模型，有望推動大模型發展。大模型廠商主要包括百度(文心)、騰訊(混元)、阿里(通義)等企業，也有英偉達等芯片廠商也紛紛入局。

中資券商報告解畫稱，大模型增強了AI技術的通用性，助力普惠AI的實現，未來有望於場景深度融合。良好意願是技術發展有望促進生產效率提升，除了具備AIGC和ChatGPT的技術探索和應用的公司，例如百度等，並進一步創造新的消費和需求，有利於文娛內容和互聯網行業。

投資科技的好處，舉例就好像看到GPT-1，要再加錢推GPT-2，即使可能GPT-3已經燒錢，但到GPT-4終於面世時，GPT-1的投資者不會走出來維權。當然，用得著QE平錢就更加好。

科技巨頭擁有在人工智能時代銳意發展所需的一切，即手握數據、算力和數十億用戶。它們看到了從柯達到黑莓等劃時代公司的下場 - 因為錯過了早期的變陣機會，結果卻陷入破產的境地。於是這些某程度上也是「大到不能倒」的科企，便大量大量大量地投資。2022 年，在科技股主導的股市暴跌中，它們向研發部門投入了2230億美元，是2019 年的一倍有多。這個研發數字，還未包括1610 億美元的資本支出（數字也在三年內翻了一番）。總言之，這相當於五大科企去年總銷售額的26%，高於2015 年的16%。

不過，如果科技發展的歷史要重演，科技巨頭始終會不敵後來者，此刻為AI技術投入的大量資源，反映了它們多麼希望能夠避免這種宿命。但正正是這種心態造成了科企多年來藥石亂投，即是metaverse背後所折射出的fear of missing out (FOMO)，或是人有我有策略。當然，相較元宇宙的真空黑洞，生成式AI又更像是資本市場的real deal。

是以有將近三年時間，雲計算產業股價與估值都明顯回調。雖然已有所修復，但估值仍低於歷史均值。如今AIGC應用爆紅，雲產業鏈較長、涉及公司較多，相關業績和估值都可能間接獲得提升。而與R&D投資一樣的是，大型科技公司的AI招聘也在增長。《經濟學人》此前報道，與過去三年相比，如今Google、Meta 和微軟列出的職位可能更需要AI 專業知識。

自 2019 年以來，Alphabet 有23% 招聘職位是與人工智能相關，Meta 位居第二，佔 8%。而這兩個數字，現時分別為 27% 和 18%。根據LinkedIn 數據，四分一的Alphabet 員工在他們的個人資料中提到了AI 技能，情況與Meta 相似，略高於微軟(蘋果和亞馬遜遠遠落後)。儘管大型科技公司最近裁員，但對 AI 人才的需求依然炙手可熱。

「我喺AI市出世喺AI中小學讀書喺AI大學畢業再AI博士後，仲考埋CFAI，加入AI行業⋯最後死於AI。」人類及GPT的終局又會如何寫下去？

久利生