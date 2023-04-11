同時，公司非執董陳衛俊亦辭任非執董，已於4月6日生效，公司於今日（4月11日）亦收到其因個人安排原因而辭任的辭職函。在徐翀不再擔任首席財務官後，公司委任高曉光為首席財務官，即日生效。馬烈亦不再擔任聯席公司秘書，即日生效，改由湯亦敏出任此職，湯亦敏的委任須取得聯交所授予的該豁免後生效。

公司指，已要求徐翀及馬烈立即歸還由其所持有的公司、其附屬公司及或關聯公司的所有支票簿、公司印鑑及或印章、及或銀行授權簽字人許可權。

但截至今日公告日，徐翀及馬烈並未向公司歸還任何上述支票簿、公司印鑑及或印章、及或銀行授權簽字人許可權。公司謹此知會公眾，自2023年4月11日起，徐翀未獲授權代表公司及其任何附屬公司或關聯公司進行任何事項或交易，包括但不限於任何上述實體的任何資產調撥或資金劃轉，如任何授權曾經發生或存在亦已即時終止。

寶寶樹董事會亦宣佈，公司授權高曉光接管公告内所述本公司、附屬公司及或關聯公司的支票簿、公司印鑒及/或印章、及或銀行授權簽字人許可權，即時生效。在免職事項後，董事會餘下的成員會盡力維護股東的利益，並認為上述舉動不會影響集團的正常經營。

值得留意的是，今次代替徐翀、馬烈的均為復星系人士，寶寶樹在2021年與復星健康達成戰略合作，其後復星系增持寶寶樹，並成為最大股東。新任首席財務官在今年1月至三月擔任上海漢辰錶業集團的首席財務官兼財務資金中心總經理﹔此前在2021年10月至2022年12月擔任上海豫園旅遊商城（滬600655）的副首席財務官兼產業運營財務管控中心聯席總經理。

而新任聯席公司秘書湯亦敏則於2023年4月加入集團擔任投資者關係中心及董秘辦總經理，此前在2021年9月至2023年3月其擔任復星國際（0656）的董秘辦合規執行總經理。由於湯亦敏現時仍不具備上市規則規定下的公司秘書資格，但考慮到其背景及工作經驗，她將與現任聯席公司秘書盤嘉盈緊密合作，共同履行其作為聯席公司秘書的職責及責任等。

寶寶樹去年虧損4.68億元人民幣（下同），按年擴大20.8%，總收入按年增11.6%至3.15億元。

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