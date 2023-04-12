道瓊斯工業平均指數收漲98點，升幅0.3%，報33684點。標普500指數收跌0.17點，跌幅0.01%，報4108點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.44%，報12031點。

聯合健康升1.12%，報520.97美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而微軟跌2.27%，報282.83元，拖低道指43點。

科技股方面，蘋果收市報160.8元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報105.35元，跌1.02%，亞馬遜收市報99.92元，跌2.2%，Facebook收市報213.85元，跌0.41%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.63%，報461點。德國DAX指數收漲0.37%，報15655點；法國CAC 40指數漲0.9%，報7390點；英國富時100指數收漲0.58%，報7785點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.19%，報7007點。

美國2年期債息高見4.0788%，是4月3日4.1351%後最高。收市報4.0224%，是3月31日後收市新高。連升4日，累計升0.2425厘，對上一次連升4日是3月30日。

美國10年期債息曾高見3.4544%，是4月4日後最高。收市報3.4262%，是3月31日後收市新高。連升3日，累計升0.1212厘，對上一次連升3日是3月8日。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎57.457基點至63.201基點(是3月22日後最闊)。收市報59.833基點，是4月7日後收市最窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎157.93基點至181.316基點(創紀錄最闊)。收市報163.608基點，收市價計新最闊。連續兩日擴闊，累計跌6.653基點，對上一次連跌2日是3月30日。

道指曾升最多0.58%，是4月3日後最大升幅，當日升幅為1.08%。高見33781.29點，是2月17日33846.64點後最高。今日收市報33684.79點，是2月17日後收市新高，當日報33826.69點。連升4日，累計升282.41點，對上一次連升4日是4月3日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月3日。

標指曾跌最多0.16%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為0.79%。低見4102.61點，是4月10日4072.55點後最低。今日收市報4108.94點，是4月6日後收市新低，當日報4105.02點。

納指曾跌最多0.6%，是4月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.35%。低見12011.4點，是4月10日11924.2點後最低。收市報12031.88點，是4月5日後收市新低，當日報11996.86點。連跌2日，累計跌56.08點，對上一次連跌2日是4月4日。

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