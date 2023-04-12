海昌海洋公園（2255）曾升最多14.97%，是2月9日後最大升幅，現報1.64元，跌1.8%，曾跌最多2.99%。

根據合作備忘錄的條款，合作方將提供適當的渠道，促進集團與當地和國際夥伴以及政府實體進行合作，將協助集團制定商業計劃，包括項目地點的搜索和確定、可行性研究、市場調查、總體規劃、概念設計和夥伴關係建立等。合作方還將通過向有關政府基金和金融實體推介，為項目開發獲取資金，並協助集團通過國家獎勵委員會獲得激勵。另外，合作方還將協助集團辦理許可證和註冊手續，支持集團培訓當地勞動力，為集團的項目提供全球營銷和推廣支持。在必要時，合作方還將為動物進口審批程序提供便利。

海昌海洋公園執行董事曲程表示，「很榮幸能與投資部合作開展這一嶄新並具標示性的發展戰略。目標是透過海昌海洋公園超過20年的豐富經驗，結合世界知名的IP和最新可用技術，打造不同娛樂設施，包括策劃中的第一個可提供全面和獨有賓客體驗的世界級海洋公園。此外，它還將作為一個保育教育平台，以促進海洋保護意識和推廣其重要性。相信，沙特阿拉伯和中東的家庭將欣賞我們獨特的產品，期待將這個世界級體驗帶到沙特阿拉伯」。「期待與主權機構和私營部門合作發展一批最切合不同市場需求的旅遊目的地」。

海昌海洋公園指，為實現其增長戰略，正在與當地合作夥伴和相關持份者，包括投資部和娛樂總局密切合作，物色最適合的地段作為籌劃中大型項目的場地。在當地政府的支持下，海昌海洋公園期望在促進沙特阿拉伯旅遊業、和推廣該國作為主要休閒目的地方面發揮重要作用。

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