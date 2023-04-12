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Twitter「不復存在」 成為「X」旗下公司

彭博社報道，馬斯克近期將Twitter併入新成立的媒體公司「X」，Twitter 已經不再是一家獨立公司，目前尚不清楚這一變化對Twitter意味著什麼。

報道指，馬斯克先是去年4月份在德拉瓦州成立了3家控股公司，名字都由「X Holdings」變化而來，當時是為了收購Twitter。但據備案文件，X Corp.於3月9日在內華達州成立。其與Twitter的合併於3月15日提交。馬斯克是該公司及其母公司X Holdings Corp.的總裁。這個母公司也是上個月成立的，核定資本200萬美元。

Twitter「不復存在」。此外，為一宗案件向加州法院提交的日期為4月4日的文件稱，在和X Corp.合併後，Twitter「不復存在」。該案去年由保守維權人士Laura Loomer提起，被告是Twitter及其前執行長Jack Dorsey。

Twitter沒有回覆彭博社查詢。該公司已經沒有專門處理媒體詢問的團隊。在前述案件中律所Willkie Farr＆Gallagher的律師代表Twitter，他們也沒有立即回覆尋求評論的請求。

 

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