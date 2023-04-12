恒指今早低開3點，高位升9點，低位跌248點，高低波幅258點。通訊服務、非必需消費品股推低大市。全市上升股份比例為28.76%，下跌為31.26%，無升跌為39.96%。

恒指收市跌175點或0.86%，報20309點，大市成交金額1080億元，較上日減少14.82%；國指跌83點或1.21%，報6866點。恒生科技指數收報4166點，跌1.92%。

藍籌股成交金額551.08億元，佔大市成交51.02%；科指成份股成交金額390.8億元，佔大市成交36.18%；國指成份股成交金額531.19億元，佔大市成交49.18%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.01%，至101.13億元，佔大市成交9.35%。牛熊證成交金額45.87億元，減少15.59%；窩輪成交金額55.26億元，減少12.66%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，33隻下跌，5隻無升跌。中芯（0981）升5.73%，收報23.05元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）跌5.15%，收報357.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見23.3元，收報23.05元，升5.73%；跌幅最大的是瑞聲（2018）收報15.88元，跌14.9%。

恒指跌穿50天線(20441.78點)，曾下試10天線(20206.41點)。科指跌穿10天線(4225.87點)、50天線(4203.05點)、100天線(4160.56點)。

北水南下合計淨流出2.56億元，終止連續22日流入。南水北上合計淨流出42.08億元人民幣，終止單日流入。

三大股指即日表現

恒指曾跌最多1.21%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.38%。低見20236.92點，是4月6日20099.48點後最低。今日收市報20309.86點，是4月4日後收市新低，當日報20274.59點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月27日。

科指曾跌最多2.47%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為2.72%。低見4143.1點，是3月28日4089.92點後最低。今日收市報4166.77點，是3月28日後收市新低，當日報4144.12點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月30日。

國指曾跌最多1.6%，是4月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.77%。低見6839.34點，是4月6日6795.52點後最低。收市報6866.5點，是3月28日後收市新低，當日報6729.76點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月3日。

午後消息股表現

住房和城鄉建設部：穩住建築業與房地產業，對穩定經濟意義重大。中海外（0688）收報21.3元，升1.91%。龍湖（0960）收報24.25元，升5.43%。華潤置地（1109）收報38.95元，升2.64%。碧桂園（2007）收報2.41元，升2.99%。

網易（9999）手遊《逆水寒》植入自動AI作詞。收報140.1元，跌0.14%。

海昌海洋公園（2255）與沙特投資部簽合作備忘錄，曾升14%，曾倒最多2.99%。收報1.65元，跌1.2%。

匯豐英國6分行下周起停業，料年內關閉逾百間分行。匯控（0005）收報54.75元，跌0.09%。

今早及隔晚消息股表現

8億收入見財化水，中信里昂籲「沽售」瑞聲（2018），股價急挫16%。收報15.88元，跌14.9%。

工行（1398）據報洽購美國抵押貸款債券(CLO)。收報4.23元，升0.95%。

新世界（0017）新世界中國發行內地首單CMBS，規模近10億人民幣。收報21.7元，升0.46%。

騰訊（0700）曾跌5.95%，見兩個月最大跌幅，大股東Prosus本周將9600萬股騰訊股票移入CCASS。收報357.2元，跌5.15%。

叙福樓（1978）任命楊東為附屬公司首席財務官，楊東曾任職翠華、煌府婚宴專門店。收報1.25元，升3.31%。

中華燃氣（8246）易主，胡翼時夫婦淡出。收報0.147元，跌5.77%。

香港科技探索（1137）：3月份訂單總商品交易額19.8億元，按年跌12.8%。收報4.57元，跌1.08%。

潤地（1109）3月權益合同銷售金額按年增1.49倍。收報38.95元，升2.64%。

寶寶樹（1761）炒老臣子、CFO兼執董徐翀，復星系高層再入場。收報0.31元，升6.9%。

巴菲特減持比亞迪（1211）至10.9%，套現5億元。收報222.6元，跌2.28%。

中國利郎（1234）：首季零售額按年錄低雙位數增長。收報3.88元，跌0.77%。

花旗：4月首十日日均賭收只4億較3月尾低，復活長假錄48萬遊客入境。新濠國際發展（0200）收報9.15元，跌3.28%。美高梅中國（2282）收報10.1元，跌2.51%。澳博（0880）收報4.03元，跌1.47%。永利澳門（1128）收報8.27元，跌2.59%。銀河娛樂（0027）收報55.2元，升0.36%。金沙中國（1928）收報28.25元，跌2.25%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.05元，收報18.9元，升0.53%；思派健康（0314）創上市新高，見41.9元，收報40.15元，跌0.99%；建發國際集團（1908）創上市新高，見27.3元，收報26.65元，升1.91%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.63元，收報1.59元，升8.9%；永聯豐控股（8617）創上市新高，見1.95元，收報1.81元，升9.7%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.82元，收報7.75元，升0.91%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8342.65元，收報8342.65元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1060.8元，收報1060.8元，升0.05%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見13.89元，收報13.4元，跌0.59%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1025.3元，收報1025.3元，升0.02%；ＰＰ美國庫（3077）創上市新高，見3986.5元，收報3986.25元，跌0%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見831.5元，收報831.5元，升0.02%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見61.58元，收報59.24元，跌0.13%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見11.06元，收報11.05元，升1.47%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1062.85元，收報1062.85元，升0.07%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見106.2元，收報106.1元，升0.05%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見116.65元，收報116.65元，升0.09%；達勢（1405）創上市新高，見65.3元，收報63.6元，升2.58%；越秀地產（0123）創52周高，見13.16元，收報12.96元，升0.62%；IGG（0799）創52周高，見4.68元，收報4.54元，升1.34%；新秀麗（1910）創52周高，見25.35元，收報25.15元，升0.4%；國藥控股（1099）創52周高，見25.35元，收報25元，升2.46%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.74元，收報5.7元，升1.24%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.4元，收報28.9元，跌1.03%；聯合醫務（0722）創52周高，見0.87元，收報0.81元，升1.25%；百勝中國（9987）創52周高，見505元，收報503元，升0.64%；中國通信服務（0552）創52周高，見4.07元，收報4.04元，升2.02%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見23.3元，收報23.05元，升5.73%；中信（0267）創52周高，見9.49元，收報9.38元，升0.54%；中石油（0857）創52周高，見5元，收報4.98元，升2.05%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，僑雄國際（0381）低見0.036元，收報0.039元，無升跌；中國金融投資管理（0605）低見0.63元，收報0.65元，跌7.14%；高山企業（0616）低見0.034元，收報0.035元，無升跌；雋泰控股（0630）低見0.066元，收報0.067元，跌6.94%；中國錢包（0802）低見0.085元，收報0.085元，跌12.37%；建德國際控股（0865）低見0.04元，收報0.041元，無升跌；交運燃氣（1407）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；宏基資本（2288）低見0.3元，收報0.34元，跌6.85%；伯明翰體育（2309）低見0.52元，收報0.55元，跌36.05%；京西國際（2339）低見0.204元，收報0.232元，無升跌。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，綠科科技國際（0195）低見0.365元，收報0.38元，跌5%；博富臨置業（0225）低見8.6元，收報8.6元，無升跌；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；東建國際（0329）低見0.67元，收報0.68元，跌2.86%；聯合集團（0373）低見1.67元，收報1.67元，跌1.18%；YGM TRADING（0375）低見1.07元，收報1.07元，無升跌；建溢集團（0638）低見0.45元，收報0.455元，跌10.78%；帝國科技集團（0776）低見4元，收報4.28元，跌0.47%；高陽科技（0818）低見0.74元，收報0.76元，升1.33%；億和控股（0838）低見0.88元，收報0.89元，跌4.3%。

異動股

上升異動股，包括，JBB BUILDERS（1903）創52周高，見0.62元，收報0.62元，升47.62%；中國鑄晨８１（0810）收報0.95元，升46.15%；百心安（2185）收報6.24元，升45.12%；通達宏泰（2363）創上市新低，見0.08元，收報0.114元，升39.02%；瑞強集團（8427）收報0.189元，升38.97%；阿仕特朗金融（8333）收報0.88元，升37.5%；東方大學城控股（8067）收報0.65元，升30%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.07元，升27.27%；陽光油砂（2012）收報1.18元，升25.53%；金輪天地控股（1232）收報0.114元，升22.58%；INTL GENIUS（0033）收報3.63元，升21%。

下跌異動股，包括，伯明翰體育（2309）創上市新低，見0.52元，收報0.55元，跌36.05%；積木集團（8187）創上市新低，見0.2元，收報0.213元，跌29%；百德國際（2668）見52周低0.054元，收報0.055元，跌28.57%；春能控股（8430）收報0.485元，跌27.61%；超人智能（8176）收報0.26元，跌25.71%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.095元，跌22.13%；洪九果品（6689）停牌；金石資本集團（1160）收報0.36元，跌20%；恆富控股（0643）收報0.8元，跌17.53%；易通訊集團（8031）創52周高，見0.5元，收報0.41元，跌17.17%；德萊建業（1546）收報0.148元，跌16.85%。

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