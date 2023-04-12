華星控股表示，鑒於新加坡華星酒店被接管，因此除了接管人之外，其他任何人士均不能夠就有關資產作出任何指示，集團的股份仍然繼續暫停買賣。另根據該集團今日稍早前刋發另一通告指，其已寄發回應文件，並指獨立財務顧問力高認為，Ace Kingdom Enterprises Corporation提出的要約之條款，對獨立股東屬公平合理，因此建議獨立股東接納要約，但是對以作價149.37萬元作價收購可換股債券，則對持有人並非公平合理，因此建議可換股債券持有人拒絕可換股債券要約。

由於有新的公告披露有資產被接管，會否影響股東及可換股債券持有人的決定，暫要觀望。資料顯示，華星控股原本由澳門商家顏延齡家族創辦，該酒店標榜為新加坡第一家從最原始祖屋改建而聞名國際。其後華星控股將酒店網絡擴展到和新加坡有一水之隔的民丹島及日本溫泉酒店，但是因為碰正疫情致生意大受打擊。當中除欠負星展款項外，在建中的民丹島酒店因集團缺資而暫停發展。顏延齡家族則在2005年將澳門新口岸的皇家金堡酒店及娛樂場所在的物業，以12.5億元作價轉售予已私有化的金利豐金融前身之邁特科技，及創辦已倒閉的澳門首家廉航非凡航空而為外間所知。至於提出收購華星的Ace Kingdom Enterprises Corporation，則為在保險、證券界工作多年的袁天夫及王海翔等多人組建而成，王海翔等更為早年的股評人。