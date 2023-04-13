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聯儲局5月或再加息 美債息下跌 倒掛再創紀錄 道指跌38點

美國核心CPI雖略有放緩，但強勁勢頭不改，聯儲局會議紀要也顯示5月份可能再次加息，無視內部顧問關於經濟將溫和衰退的預測。利率期貨顯示，5月加息機會仍逾71%，美債息下跌，美2年期10年期債息倒掛收窄，美3個月10年期債息倒掛則擴闊至有紀錄以來最闊。美股向下，見周一後最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收跌38點，跌幅0.12%，報33646點。標普500指數收跌16點，跌幅0.42%，報4091點。納斯達克綜合指數收跌102點，或0.86%，報11929點。

家得寶跌1.13%，報290.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累21點，而高盛升0.88%，報330.24元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報160.1元，跌0.43%，谷歌母公司Alphabet收市報104.64元，跌0.67%，亞馬遜收市報97.83元，跌2.09%，Facebook收市報214元，升0.07%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報462點。德國DAX指數收漲0.31%，報15703點；法國CAC 40指數漲0.1%，報7396點；英國富時100指數收漲0.51%，報7824點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.91%，報6733點。

美國2年期債息低見3.8702%，是4月7日後最低。收市報3.9578%，是4月6日後收市新低。

美國10年期債息低見3.3365%，是4月7日3.292%後最低。收市報3.3906%，是4月7日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎52.782基點至67.056基點，收報57.349基點，是4月6日後收市計最窄。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎159.538基點至174.54基點，收報167.879基點，創收市價計最闊，連續3日擴闊。

道指曾跌最多0.27%，是4月10日後最大跌幅。低見33593.32點，是4月11日33586.75點後最低。日收市報33646.5點，是4月10日後收市新低，當日報33586.52點。

標指曾跌最多0.54%，是4月10日後最大跌幅，低見4086.94點，是4月10日4072.55點後最低。收市報4091.95點，是4月5日後收市新低，當日報4090.38點。連跌2日，累計跌17.16點，對上一次連跌2日是4月5日。

納指曾跌最多0.96%，是4月10日後最大跌幅。低見11916.54點，是4月6日11898.36點後最低。收市報11929.34點，是3月29日後收市新低，當日報11926.24點。連跌3日，累計跌158.62點，對上一次連跌3日是4月5日。

 

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