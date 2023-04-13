個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.48%，折合報351.9元；阿里巴巴（9988）跌4.16%，折合報92.06元；美團（3690）跌2.65%，折合報127.53元；匯控（0005）升0.6%，折合報55.08元；建行（0939）跌1.27%，折合報5.18元。

道期現跌0.156%；標期現跌0.12%；納期現跌0.07%。日股現跌0.35%，韓股現跌0.57%，澳股現跌0.02%。

VIX指數隔晚跌0.05%或0.01點，報19.09點。

紐油現跌0.07%或0.06美元，報83.2美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報87.24美元；金價現升0.17%或3.59美元，報2018.52美元；LME 銅期貨隔晚升0.7%或62美元，報8916.5美元。美國10年期債息暫無升跌，報3.3906厘。

今日焦點股份可留意：

迅銷（6288）最快今日公布中期業績。

北森控股（9669）今日上市，定價29.7元。

軟銀正減持阿里，據報持股量將降至不足4%。

華星控股（8237）收購要約進行中，星展出手派人接管旗下華星酒店。

中集車輛（1839）盈喜，首季多賺逾3倍。

廈門建發入股紅星美凱龍（1528），獲內地反壟斷機構開綠燈。

融創（1918）復牌，稱已達成復牌指引。

內房恒盛（0845）再添30.6億元借款違約。

伯明翰體育（2309）及主要股東擬出售球會及聖安德魯斯球場。

耀才（1428）︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元。

首季安踏（2020）品牌產品零售額按年錄中單位數正增長。

葉氏化工（0408）：冀增中高檔塗料佔比至逾五成，與太盟合作助溶劑業務發展上游業務。

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