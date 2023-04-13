moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌258點 夜期低水241點 美期亞股跌 北森上市

美股向下，港股ADR跌258點或1.29%，報20051點，即月恒指夜期跌297點，報20069點，夜期低水241點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.48%，折合報351.9元；阿里巴巴（9988）跌4.16%，折合報92.06元；美團（3690）跌2.65%，折合報127.53元；匯控（0005）升0.6%，折合報55.08元；建行（0939）跌1.27%，折合報5.18元。

道期現跌0.156%；標期現跌0.12%；納期現跌0.07%。日股現跌0.35%，韓股現跌0.57%，澳股現跌0.02%。

VIX指數隔晚跌0.05%或0.01點，報19.09點。

紐油現跌0.07%或0.06美元，報83.2美元；布油現跌0.1%或0.09美元，報87.24美元；金價現升0.17%或3.59美元，報2018.52美元；LME 銅期貨隔晚升0.7%或62美元，報8916.5美元。美國10年期債息暫無升跌，報3.3906厘。

今日焦點股份可留意：

迅銷（6288）最快今日公布中期業績。

北森控股（9669）今日上市，定價29.7元。

軟銀正減持阿里，據報持股量將降至不足4%。

華星控股（8237）收購要約進行中，星展出手派人接管旗下華星酒店。

中集車輛（1839）盈喜，首季多賺逾3倍。

廈門建發入股紅星美凱龍（1528），獲內地反壟斷機構開綠燈。

融創（1918）復牌，稱已達成復牌指引。

內房恒盛（0845）再添30.6億元借款違約。

伯明翰體育（2309）及主要股東擬出售球會及聖安德魯斯球場。

耀才（1428）︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元。

首季安踏（2020）品牌產品零售額按年錄中單位數正增長。

葉氏化工（0408）：冀增中高檔塗料佔比至逾五成，與太盟合作助溶劑業務發展上游業務。

 

其他報道

軟銀正減持阿里 據報持股量將降至不足4%

聯儲局5月或再加息 美債息下跌 倒掛再創紀錄 道指跌38點

金管局再沽11億美元 銀行體系總結餘將跌穿580億港元 創近3年低

北水增持商湯 減持建行