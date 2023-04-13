港股隨外圍低開，軟銀減持阿里（9988）消息拖累阿里股價曾挫5.1%，科技股跟跌，拖累恒指今早低開331點，低位跌424點，但內地出口數據遠好過預期，大市低位反彈，高位僅跌37點，半日高低波幅386點。非必需消費品、金融推低大市。全市上升股份比例為19.43%，下跌為31.25%，無升跌為49.3%。科指250天線失而復得。

恒指半日跌100點或0.5%，報20209點，大市成交金額618億元；國指跌42點或0.62%，報6823點。恒生科技指數收報4120點，跌1.11%。

藍籌股成交金額278.29億元，佔大市成交45.03%；科指成份股成交金額182.19億元，佔大市成交29.48%；國指成份股成交金額261.37億元，佔大市成交42.29%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.1%，至94.96億元，佔大市成交15.35%。牛熊證成交金額42.62億元，減少7.08%；窩輪成交金額52.33億元，減少5.29%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。騰訊（0700）、匯控（0005）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌21隻升，47隻下跌，8隻無升跌。藥明生物（2269）升5.61%，收報52.75元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌3.73%，收報2.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報94.95元，升1.55%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報4.51元，跌6.24%。

恒指跌穿10天線(20270.54點)、100天線(20072.3點)，下試20天線(19879.98點)後反彈至近10天線。科指跌穿100天線(4166.85點)，20天線(4104.8點)、250天線(4118.97點)失而復得。

北水南下合計淨流入9.84億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出16.61億元人民幣，較上日減少60.52%，連續第2日流出，累計流出58.69億元。

巴菲特稱讚比亞迪（1211）、台積電，並不急於減持。收報219.2元，跌1.53%。

迅銷（6288）最快今日公布中期業績。收報17.94元，升1.24%。

北森控股（9669）今日上市，定價29.7元。收報27元，跌9.09%。

軟銀正減持阿里（9988），據報持股量將降至不足4%。收報93.75元，跌2.39%。

中集車輛（1839）盈喜，首季多賺逾3倍。創52周高，見7.19元，收報6.9元，升10.4%。

廈門建發入股紅星美凱龍（1528），獲內地反壟斷機構開綠燈。收報3.63元，升0.28%。

融創（1918）復牌，稱已達成復牌指引。見52周低1.86元，收報2.13元，跌53.49%。

內房恒盛（0845）再添30.6億元借款違約。收報0.073元，升2.82%。

伯明翰體育（2309）及主要股東擬出售球會及聖安德魯斯球場。收報0.76元，升38.18%。

耀才（1428）︰全年綜合稅後純利按年升一成至6.2億元。收報1.4元，升2.94%。

首季安踏（2020）品牌產品零售額按年錄中單位數正增長。收報109.9元，跌2.05%。

葉氏化工（0408）：冀增中高檔塗料佔比至逾五成，與太盟合作助溶劑業務發展上游業務。收報3.59元，跌0.83%。

破頂股表現

破頂股包括，建發國際集團（1908）創上市新高，見27.5元，收報27.3元，升2.44%；中國石墨（2237）創上市新高，見1.75元，收報1.69元，升6.29%；GUANZE MEDICAL（2427）創上市新高，見4.5元，收報4.43元，升5.73%；綠城管理控股（9979）創上市新高，見7.88元，收報7.88元，升1.68%；上海醫藥（2607）創52周高，見15.48元，收報15.46元，升1.31%；同仁堂國藥（3613）創52周高，見14.6元，收報14.52元，升1.82%；麗珠醫藥（1513）創52周高，見29.9元，收報29.8元，升3.11%；神威藥業（2877）創52周高，見8.97元，收報8.81元，升2.2%；同仁堂科技（1666）創52周高，見7.49元，收報7.38元，升2.5%；中國黃金國際（2099）創52周高，見43.2元，收報42.15元，升4.72%；靈寶黃金（3330）創52周高，見1.9元，收報1.76元，升2.92%；紫金礦業（2899）創52周高，見14.38元，收報13.94元，跌1.13%；招金礦業（1818）創52周高，見14.04元，收報13.6元，升0.29%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見23.35元，收報22.85元，跌0.87%；中石化（0386）創52周高，見4.97元，收報4.9元，跌0.41%；中石油（0857）創52周高，見5.15元，收報5.03元，升1%；中海油（0883）創52周高，見12.72元，收報12.62元，升2.44%；。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，雲南水務（6839）低見0.285元，收報0.285元，跌5%；稀鎂科技（0601）低見0.189元，收報0.189元，跌9.57%；高山企業（0616）低見0.033元，收報0.033元，跌5.71%；建發新勝（0731）低見0.17元，收報0.18元，無升跌；中國錢包（0802）低見0.081元，收報0.081元，跌4.71%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.125元，收報0.127元，跌2.31%；交運燃氣（1407）低見0.61元，收報0.63元，無升跌；冠均國際控股（1629）低見0.2元，收報0.213元，跌16.47%；燁星集團（1941）低見0.175元，收報0.186元，升3.33%；百勤油服（2178）低見0.061元，收報0.061元，跌7.58%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，高陽科技（0818）低見0.72元，收報0.74元，跌2.63%；億和控股（0838）低見0.83元，收報0.87元，跌2.25%；慶鈴汽車股份（1122）低見0.85元，收報0.86元，無升跌；華科資本（1140）低見0.3元，收報0.3元，跌4.76%；中渝置地（1224）低見1.65元，收報1.65元，跌4.07%；融創中國（1918）低見1.86元，收報2.13元，跌53.49%；味丹國際（2317）低見0.5元，收報0.5元，跌3.85%；金泰能源控股（2728）低見0.046元，收報0.052元，升6.12%。

異動股

上升異動股，包括，伯明翰體育（2309）收報0.76元，升38.18%；奧栢中國（8148）收報0.054元，升31.71%；貝森金融（0888）收報0.072元，升30.91%；中國國家文化產業（0745）收報0.085元，升30.77%；連成科技集團（8635）收報0.62元，升24%；雲遊控股（0484）收報1.2元，升21.21%；吉輝控股（8027）收報0.355元，升20.34%；懶豬科技（8379）收報0.139元，升17.8%；中國信息科技（8178）創52周高，見3.2元，收報3.16元，升17.04%；中國汽車內飾（0048）收報0.35元，升16.67%。

下跌異動股，包括，融創（1918）見52周低1.86元，收報2.13元，跌53.49%；JBB BUILDERS（1903）收報0.415元，跌33.06%；盛良物流（8292）見52周低0.111元，收報0.111元，跌30.63%；佳民集團（8519）收報0.053元，跌17.19%；冠均國際控股（1629）創上市新低，見0.2元，收報0.213元，跌16.47%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.06元，跌14.29%；TRUE PARTNER（8657）收報0.63元，跌13.7%；陽光油砂（2012）收報1.02元，跌13.56%；生活概念（8056）收報0.3元，跌13.04%；復星旅遊文化（1992）收報8.82元，跌12.85%。

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