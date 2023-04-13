融創中國（1918）今日復牌即跌超過55%，公司收市後再公布，老臣子商羽及遲迅因集團內部工作分工及職責調整的原因，辭任執行董事職務，即日（4月13日）生效。商羽及遲迅分別於2003年及2004年加入融創，前者商羽原為執董、執行總裁兼華南集團總裁，後者遲迅原為執董、執行總裁兼華北集團總裁，按此計算，商羽及遲迅分別已效力融創起碼20年及19年。
公告指，遲迅及商羽均已向公司確認， 彼等與董事會並無意見分歧。此前，內地已傳出商羽被調查失聯，又指其遭带走源於銷售大單，即行業熟知的包銷。當時融創未有回應傳言。而在今年一月份，有內媒指，融創董事長孫宏斌帶領集團高管殺到華北區，宣布撤銷遲迅華北區區首的職位。
報導指，據融創的公告，是因應華北區域管理需要，經融創總部研究決定，任命易緒兵為集團副總裁，兼任華北區域總裁，不再擔任北京區域總裁助理兼石家莊公司城市總經理職位。
同時，集團執行總裁遲迅不再兼任華北區域總裁，調任融創總部，另有任用。但據內部消息，遲訊因身體原因已經提請病休，在內部看來他已有引退之意。
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