道瓊斯工業平均指數收漲383點，升幅1.14%，報34029點。標普500指數收漲54點，升幅1.33%，報4146點。納斯達克綜合指數收漲236點，或1.99%，報12166點。

微軟升2.24%，報289.84美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻41點，而Travelers Cos 跌4.2%，報173.2元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報165.56元，升3.41%，谷歌母公司Alphabet收市報107.43元，升2.66%，亞馬遜收市報102.4元，升4.67%，Facebook收市報220.35元，升2.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報464點。德國DAX指數收漲0.17%，報15729點；法國CAC 40指數漲1.14%，報7480點；英國富時100指數收漲0.24%，報7843點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.64%，報6843點。

美國2年期債息高見3.9913%，是4月12日後最高。收市報3.9683%，是4月11日後收市新高。

美國10年期債息高見3.4562%，是4月12日後最高。收市報3.4449點，是3月31日後收市新高。

美2年期10年期債息倒掛，屆乎50.787基點(4月6日後最窄)至58.402基點。收市報52.966基點，是4月5日後收市最窄。連續3日收窄，累計6.953基點，對上一次連續3日收窄是4月4日。

美3個月10年期債息倒掛，屆乎159.358基點(是4月11日後最窄)至169.553基點。收市報159.774基點，是4月7日後收市最窄。

道指曾升最多1.21%，是3月31日後最大升幅。曾高見34054.99點，是2月15日34130.49點後最高。收市報34029.69點，是2月15日後收市新高，當日報34128.05點。

標指曾升最多1.42%，是3月31日後最大升幅。高見4150.26點，是2月14日4159.77點後最高。收市報4146.22點，是2月15日後收市新高，當日報4147.6點。

納指曾升最多2.09%，是3月23日後最大升幅。高見12178.8點，是4月4日12224.68點後最高。收市報12166.27點，是4月3日後收市新高，當日報12189.45點。

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